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Дома с гаражом в Борисове, Беларусь

18 объектов найдено
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 80 м²
Самое время купить дом ❤️ Надёжный кирпичный дом с ухоженным участком в Борисове. Адрес: Бор…
$48,600
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 49 м²
Дом со всеми удобствами ❤️ Дом со всеми удобствами в благоустроенном районе Борисова. Адрес:…
$44,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 51 м²
Дом с просторным, ухоженным участком около реки в Борисове ❤️Вашему вниманию дом с  огорожен…
$23,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 252 м²
Продается  дом, из белого кирпича.  ТОРГ реальному покупателю. Общая площадь здания-251,7 кв…
$74,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 214 м²
Ссылка на обзор ТикТок Предлагаем вашему вниманию уютный 2-ух этажный жилой дом в городе Бор…
$135,000
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Дом 4 комнаты в Борисов, Беларусь
Дом 4 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 214 м²
Количество этажей 3
Предлагаем вашему вниманию уютный 2-ух этажный жилой дом в городе Борисов, Минский район, Мо…
$135,000
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Коттедж в Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
Площадь 130 м²
Внимание! Отличное горячее  предложение на рынке недвижимости!В продаже  стильный современны…
$125,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 110 м²
Продается дом, в «Залинейном» районе г.Борисова. Дом располагается на высоком, ровном участ…
$73,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 90 м²
Дом со всеми удобствами в центре города Борисов! ❤️ Одноуровневый дом, полностью готовый для…
$74,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 45 м²
Продается дом в деревне Брусы .в доме две жилые комнаты ,частично ремонт. На участке хоз пос…
$15,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 104 м²
Кирпичный дом с гаражом и огражденной территорией! ❤️Тёплый дом на высоком фундаменте рядом …
$35,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается просторный и очень уютный дом, расположенный в прекрасном районе с отлично развито…
$36,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 71 м²
Номер договора с агентством 119/4 от 2024-11-01
$41,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 123 м²
Продается дом в м-не Печи. Дом кирпичный, двухэтажный. Очень удобная планировка: на первом э…
$45,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 90 м²
Кирпичный просторный дом с баней и гаражом, крыша - шифер. Дом очень теплый и светлый, 5 ком…
$36,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 66 м²
Номер договора с агентством 109/4 от 2024-10-04
$43,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 94 м²
Продается просторный, современный дом в элитном районе (Дымки). В доме выполнен качественный…
$98,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 98 м²
Уютный бревенчатый дом с блочной пристройкой и ухоженным участком ❤️Уютный, ухоженный дом, с…
$68,400
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Параметры недвижимости в Борисове, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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