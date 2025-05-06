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Дома с садом в Борисовском районе, Беларусь

Борисов
56
Пригородный сельский Совет
15
Пересадский сельский Совет
13
Гливинский сельский Совет
11
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25 объектов найдено
Дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Номер договора с агентством 57/4 от 2025-05-02
$25,000
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Дом в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Дом в живописном месте в д. Мужанка, Борисовский район, рядом с а\г Лошница, где есть больни…
$16,500
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Дом в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Загородный  дом  может использоваться, как дачный, так и для постоянного проживания. Газ во…
$22,000
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Дом в Мётченский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мётченский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
❤️Продаётся отличный дом в Д. Зелёная Дубрава Борисовского района. ‼️Участок ровный. Рядом с…
$4,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается просторный и очень уютный дом, расположенный в прекрасном районе с отлично развито…
$36,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 214 м²
Ссылка на обзор ТикТок Предлагаем вашему вниманию уютный 2-ух этажный жилой дом в городе Бор…
$135,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 28 м²
Дача в живописном месте в СТ “Печинский”, в черте города Борисов. Деревянный садовый домик, …
$13,000
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Дом в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается дом в д. Большие Негновичи.Дом просторный. Требует некоторой дороботки. Недавно бы…
$4,000
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Дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Уютная дача недалеко от Борисова.Дачный дом с мансардой, расположен в тихом, живописном мест…
$16,447
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Дом в Черневичи, Беларусь
Дом
Черневичи, Беларусь
Площадь 31 м²
Продается жилой дом в Борисовском районе, деревня Черневичи!  ❤️Добро пожаловать в уютный и …
$6,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 90 м²
Кирпичный просторный дом с баней и гаражом, крыша - шифер. Дом очень теплый и светлый, 5 ком…
$36,500
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Дом в Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
В живописном месте, в нескольких километрах от Борисова и Жодино, с хорошим транспортным соо…
$21,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 66 м²
Номер договора с агентством 109/4 от 2024-10-04
$43,000
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Дом в Мётченский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мётченский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Продается дом в деревне Малая Ухолода ( 9 км. от г. Борисова).Дом расположен на ровном участ…
$12,000
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Дом в Гливин, Беларусь
Дом
Гливин, Беларусь
Площадь 103 м²
Продается шикарный, современный загородный дом с новой, современной баней. Полностью готовый…
$120,000
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Дом в Веселовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Веселовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Дом с баней и большим участком ❤️Представляем вам уникальную возможность обрести уютный и фу…
$9,000
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Дом в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Продается жилой дом в д. Ланковщина. Координаты 54.257991,28.683054 Идеальный вариант под да…
$5,700
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 149 м²
Продается дом в Залинейном районе г. Борисова.  К дому ведут асфальтированные подъездные пут…
$99,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 67 м²
Участок в тихом центре. Тихое, уютное место для жизни и отдыха. На участке 2/3 доли дома под…
$15,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 71 м²
Номер договора с агентством 119/4 от 2024-11-01
$41,500
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Дом в Мётченский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мётченский сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
Продаётся уютный дом в Борисовском районе, деревня Добрицкое, всего в 19 км от города - возл…
$20,200
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 35 м²
ВНИМАНИЕ! СРОЧНО!!!ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!Продам бревенчатый Дом под  ремонт с участком,  в …
$16,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 110 м²
Продается дом, в «Залинейном» районе г.Борисова. Дом располагается на высоком, ровном участ…
$73,000
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Дом в Неманица, Беларусь
Дом
Неманица, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается жилой дом в аг. Неманица с очень хорошим ремонтом. Дом сам из бруса, но в очень хо…
$49,900
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Дом в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается дом в д.Погодица.  Дом пригоден для постоянного проживания и идеальный вариант для…
$5,500
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