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Дома с гаражом в Борисовском районе, Беларусь

Борисов
56
Пригородный сельский Совет
15
Пересадский сельский Совет
13
Гливинский сельский Совет
11
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29 объектов найдено
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 49 м²
Дом со всеми удобствами ❤️ Дом со всеми удобствами в благоустроенном районе Борисова. Адрес:…
$44,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 51 м²
Дом с просторным, ухоженным участком около реки в Борисове ❤️Вашему вниманию дом с  огорожен…
$23,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 80 м²
Самое время купить дом ❤️ Надёжный кирпичный дом с ухоженным участком в Борисове. Адрес: Бор…
$48,600
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 104 м²
Кирпичный дом с гаражом и огражденной территорией! ❤️Тёплый дом на высоком фундаменте рядом …
$35,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 94 м²
Продается просторный, современный дом в элитном районе (Дымки). В доме выполнен качественный…
$98,900
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Дом в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Дом в живописном месте в д. Мужанка, Борисовский район, рядом с а\г Лошница, где есть больни…
$16,500
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Дом в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Загородный  дом  может использоваться, как дачный, так и для постоянного проживания. Газ во…
$22,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается просторный и очень уютный дом, расположенный в прекрасном районе с отлично развито…
$36,000
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Дом в Старая Мётча, Беларусь
Дом
Старая Мётча, Беларусь
Площадь 75 м²
Добро пожаловать в Вашу мечту о доме !  ❤️ Дом расположен прямо на берегу реки, представляет…
$11,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 214 м²
Ссылка на обзор ТикТок Предлагаем вашему вниманию уютный 2-ух этажный жилой дом в городе Бор…
$135,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 45 м²
Продается дом в деревне Брусы .в доме две жилые комнаты ,частично ремонт. На участке хоз пос…
$15,000
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Дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 118 м²
Ровный участок, приятный газон,А на окошке красивый вазон.Гараж, хозпостройка – все под руко…
$59,900
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Дом в Лошница, Беларусь
Дом
Лошница, Беларусь
Площадь 104 м²
Надёжный дом с видом на реку  ❤️ Просторный кирпичный дом со всеми удобствами в агрогородке …
$70,000
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Дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Дачный домик с мансардой и гаражом ❤️ Дачный домик с мансардой и гаражом в садовом товарищес…
$15,400
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Дом в Черневичи, Беларусь
Дом
Черневичи, Беларусь
Площадь 31 м²
Продается жилой дом в Борисовском районе, деревня Черневичи!  ❤️Добро пожаловать в уютный и …
$6,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 90 м²
Кирпичный просторный дом с баней и гаражом, крыша - шифер. Дом очень теплый и светлый, 5 ком…
$36,500
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Дом в Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
В живописном месте, в нескольких километрах от Борисова и Жодино, с хорошим транспортным соо…
$21,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 90 м²
Дом со всеми удобствами в центре города Борисов! ❤️ Одноуровневый дом, полностью готовый для…
$74,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 66 м²
Номер договора с агентством 109/4 от 2024-10-04
$43,000
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Дом в Гливин, Беларусь
Дом
Гливин, Беларусь
Площадь 103 м²
Продается шикарный, современный загородный дом с новой, современной баней. Полностью готовый…
$120,000
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Дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Дом в живописном месте возле леса и реки в д. Борки. Хорошее место для отдыха и наполнения э…
$5,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 71 м²
Номер договора с агентством 119/4 от 2024-11-01
$41,500
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Дом в Демидовка, Беларусь
Дом
Демидовка, Беларусь
Площадь 83 м²
В продаже квартира в блокированном жилом доме в д.Демидовка, рядом с г.Борисовом. Часть дома…
$50,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 252 м²
Продается  дом, из белого кирпича.  ТОРГ реальному покупателю. Общая площадь здания-251,7 кв…
$74,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 110 м²
Продается дом, в «Залинейном» районе г.Борисова. Дом располагается на высоком, ровном участ…
$73,000
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Коттедж в Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
Площадь 130 м²
Внимание! Отличное горячее  предложение на рынке недвижимости!В продаже  стильный современны…
$125,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 98 м²
Уютный бревенчатый дом с блочной пристройкой и ухоженным участком ❤️Уютный, ухоженный дом, с…
$68,400
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Дом 4 комнаты в Борисов, Беларусь
Дом 4 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 214 м²
Количество этажей 3
Предлагаем вашему вниманию уютный 2-ух этажный жилой дом в городе Борисов, Минский район, Мо…
$135,000
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Дом в Гора, Беларусь
Дом
Гора, Беларусь
Площадь 248 м²
Продается шикарный коттедж для круглогодичного проживания, коттедж  готов к проживанию!!! Ра…
$90,000
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Типы недвижимости в Борисовском районе

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