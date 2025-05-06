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Дома в Борисовском районе, Беларусь

Борисов
56
Пригородный сельский Совет
15
Пересадский сельский Совет
13
Гливинский сельский Совет
11
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126 объектов найдено
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 49 м²
Дом со всеми удобствами ❤️ Дом со всеми удобствами в благоустроенном районе Борисова. Адрес:…
$44,900
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Дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Номер договора с агентством 57/4 от 2025-05-02
$25,000
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Дом в Пересады, Беларусь
Дом
Пересады, Беларусь
Площадь 93 м²
Продается незавершенное законсервированное капитальное строение Коттеджная застройка. Дом в …
$38,000
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Дом в Гливинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гливинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 89 м²
Купить современный дом в деревне Сивица! ❤️ Блочный дом в Борисовском районе в живописном ме…
$21,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 51 м²
Дом с просторным, ухоженным участком около реки в Борисове ❤️Вашему вниманию дом с  огорожен…
$23,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 80 м²
Самое время купить дом ❤️ Надёжный кирпичный дом с ухоженным участком в Борисове. Адрес: Бор…
$48,600
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Дом в Гливин, Беларусь
Дом
Гливин, Беларусь
Площадь 17 м²
Участок в живописном месте у леса и реки! Идеальный вариант для строительства загородного до…
$11,000
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Дом в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Самое время успеть купить дом ❤️ Просторный летний дом в садовом товариществе Шилино-1. Адре…
$14,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 104 м²
Кирпичный дом с гаражом и огражденной территорией! ❤️Тёплый дом на высоком фундаменте рядом …
$35,000
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Дом в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Надёжный дом в 20 км от Борисова ❤️ Просторным дом с участком 20 соток в деревне Старое Янчи…
$16,400
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 75 м²
Продажа дома в р-не Северного. Все коммуникации в доме: свет, вода центральная, канализация …
$38,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 85 м²
Дом с большим участком ❤️ Большой бревенчатый дом под реконструкцию в Борисове! Адрес: Борис…
$13,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 68 м²
Дом в центре Борисова ❤️ Продаётся просторный дом под ремонт в самом сердце Борисова. Адрес:…
$29,900
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Дом в Кищина Слобода, Беларусь
Дом
Кищина Слобода, Беларусь
Площадь 67 м²
Уютный дом напротив живописной реки Нача с участком 25 соток ❤️Одноуровневый бревенчатый дом…
$10,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 94 м²
Продается просторный, современный дом в элитном районе (Дымки). В доме выполнен качественный…
$98,900
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Дом в Пересады, Беларусь
Дом
Пересады, Беларусь
Площадь 60 м²
Дом с участком в а.г. Пересады по улице Первомайская ❤️Блочный дом с большим участком в Бори…
$21,000
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Дом в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Дом в живописном месте в д. Мужанка, Борисовский район, рядом с а\г Лошница, где есть больни…
$16,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 190 м²
Продаётся дом в экологически чистом районе города, по улице Трудовая. Двухэтажный кирпичный …
$86,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 70 м²
Дом с участком девять соток в центре ❤️ Дом  рядом с городским пляжем! Адрес: г. Борисов, ул…
$26,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 71 м²
Самое время купить дом ❤️ Продаётся просторный дом с участком в Борисове. Адрес:  Борисов, п…
$28,500
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Дом в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Загородный  дом  может использоваться, как дачный, так и для постоянного проживания. Газ во…
$22,000
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Дом в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Дом в д.Ланковщина ❤️ Хороший дом с большим участком в деревне Ланковщина! Адрес: д. Ланковщ…
$7,500
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Дом в Мётченский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мётченский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
❤️Продаётся отличный дом в Д. Зелёная Дубрава Борисовского района. ‼️Участок ровный. Рядом с…
$4,000
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Дом в Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Дачный дом недалеко от Жодино и  Борисова! ❤️ Крепкий, двухуровневый дачный дом, на просторн…
$4,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается просторный и очень уютный дом, расположенный в прекрасном районе с отлично развито…
$36,000
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Дом в Старая Мётча, Беларусь
Дом
Старая Мётча, Беларусь
Площадь 75 м²
Добро пожаловать в Вашу мечту о доме !  ❤️ Дом расположен прямо на берегу реки, представляет…
$11,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 214 м²
Ссылка на обзор ТикТок Предлагаем вашему вниманию уютный 2-ух этажный жилой дом в городе Бор…
$135,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 93 м²
Просторный дом на два входа в городе Борисове ❤️ Продается просторный двухквартирный дом в Б…
$17,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 69 м²
Продается кирпичный дом по ул .Юшкевичская. Дом площадью 69 кв. м. В доме три жилых комнаты …
$35,000
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Дом в Мётченский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мётченский сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Дом с участком в живописном месте ❤️ Этот дом - не просто стены и крыша. Это возможность соз…
$3,800
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