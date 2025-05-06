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Жильё в Борисовском районе, Беларусь

Борисов
162
Пригородный сельский Совет
19
Лошницкий сельский Совет
15
Гливинский сельский Совет
12
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251 объект найдено
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 49 м²
Дом со всеми удобствами ❤️ Дом со всеми удобствами в благоустроенном районе Борисова. Адрес:…
$44,900
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Дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Номер договора с агентством 57/4 от 2025-05-02
$25,000
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Квартира 3 комнаты в Большая Ухолода, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большая Ухолода, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/3
Светлая трехкомнатная квартира с хорошим ремонтом! ❤️ Продается уникальная светлая трехкомна…
$26,000
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 4/5
Теплая трехкомнатная квартира в центре! ❤️ Отличный вариант. Возможет обмен! Квартира в кирп…
$47,500
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Дом в Пересады, Беларусь
Дом
Пересады, Беларусь
Площадь 93 м²
Продается незавершенное законсервированное капитальное строение Коттеджная застройка. Дом в …
$38,000
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Дом в Гливинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гливинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 89 м²
Купить современный дом в деревне Сивица! ❤️ Блочный дом в Борисовском районе в живописном ме…
$21,500
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Квартира 3 комнаты в Лошница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лошница, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/5
Просторная 3-ная квартира в а.г. Лошница! ❤️Просторная квартира с комнатами на обе стороны д…
$27,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 51 м²
Дом с просторным, ухоженным участком около реки в Борисове ❤️Вашему вниманию дом с  огорожен…
$23,900
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Квартира 4 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 2/5
Две комнаты в 4-комнатной квартире. Половина квартиры.  ❤️ Уютные две комнаты в 4-комнатной …
$15,000
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Квартира 4 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 83 м²
Этаж 1/9
В продаже просторная,светлая  4-х комнатная квартира ул.Трусова 55 Квартира находится на 1-о…
$56,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 80 м²
Самое время купить дом ❤️ Надёжный кирпичный дом с ухоженным участком в Борисове. Адрес: Бор…
$48,600
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Дом в Гливин, Беларусь
Дом
Гливин, Беларусь
Площадь 17 м²
Участок в живописном месте у леса и реки! Идеальный вариант для строительства загородного до…
$11,000
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/9
Уютная квартира с ремонтом и мебелью в хорошем районе Борисова ❤️Просторная квартира полност…
$51,000
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Дом в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Самое время успеть купить дом ❤️ Просторный летний дом в садовом товариществе Шилино-1. Адре…
$14,900
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Квартира 2 комнаты в Углы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Углы, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Продаётся светлая, чистая квартира в районе д. Углы, ул. ДСУ-25.Полностью готова к проживани…
$29,000
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 4/5
Трёхкомнатная квартира в прекрасном районе - всё для комфортной жизни! ❤️ Ищете уютное жильё…
$43,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 104 м²
Кирпичный дом с гаражом и огражденной территорией! ❤️Тёплый дом на высоком фундаменте рядом …
$35,000
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Дом в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Надёжный дом в 20 км от Борисова ❤️ Просторным дом с участком 20 соток в деревне Старое Янчи…
$16,400
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Квартира 2 комнаты в Веселово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Веселово, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 1/1
2-комнатная квартира д.Веселово Борисовский район.От города Борисов 17 км. Деревня жилая .По…
$6,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 75 м²
Продажа дома в р-не Северного. Все коммуникации в доме: свет, вода центральная, канализация …
$38,000
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/3
Готовое решение для комфортного проживания ❤️ Прекрасный выбор: продается двухкомнатная квар…
$47,000
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 9/9
Продается двухкомнатная квартира с отличным ремонтом в г. Борисов, ул. Гагарина, д. 67 Дом п…
$46,000
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 6/10
3-комнатная квартира в благоустроенном районе ❤️ Просторная трёхкомнатная квартира с хорошим…
$72,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 85 м²
Дом с большим участком ❤️ Большой бревенчатый дом под реконструкцию в Борисове! Адрес: Борис…
$13,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 68 м²
Дом в центре Борисова ❤️ Продаётся просторный дом под ремонт в самом сердце Борисова. Адрес:…
$29,900
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 9/9
Двухкомнатная квартира в благоустроенном районе ❤️ Уютная двухкомнатная квартира с самым луч…
$45,500
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Дом в Кищина Слобода, Беларусь
Дом
Кищина Слобода, Беларусь
Площадь 67 м²
Уютный дом напротив живописной реки Нача с участком 25 соток ❤️Одноуровневый бревенчатый дом…
$10,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 94 м²
Продается просторный, современный дом в элитном районе (Дымки). В доме выполнен качественный…
$98,900
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Квартира 2 комнаты в Новосады, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новосады, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
Двухкомнатная квартира  в д. Новосады ❤️  Вашему вниманию уютная двухкомнатная квартира в де…
$19,000
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Дом в Пересады, Беларусь
Дом
Пересады, Беларусь
Площадь 60 м²
Дом с участком в а.г. Пересады по улице Первомайская ❤️Блочный дом с большим участком в Бори…
$21,000
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Типы недвижимости в Борисовском районе

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