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Кафе и рестораны в Борисовском районе, Беларусь

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2 объекта найдено
Ресторан, кафе 220 м² в Старая Мётча, Беларусь
Ресторан, кафе 220 м²
Старая Мётча, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
В продаже здание для общественного питания (столовая) в д.Старая Метча. Общая площадь 220.1 …
$6,900
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Ресторан, кафе 241 м² в Гливинский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 241 м²
Гливинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 241 м²
Этаж 1/2
-Продается готовый Гостинично-ресторанныйбизнес! 2 км от Борисова, на трассе М1,Минская обла…
$340,000
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