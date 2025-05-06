Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Борисовский район
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные здания в Борисовском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
20
склады
3
магазины
3
Производство Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Производство 429 м² в Большая Ухолода, Беларусь
Производство 429 м²
Большая Ухолода, Беларусь
Площадь 429 м²
Продается здание под мясоперерабатывающее производство, расположенное по адресу:  Минская об…
$490,000
Оставить заявку
Производство 5 638 м² в Лошница, Беларусь
Производство 5 638 м²
Лошница, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 5 638 м²
Количество этажей 4
Продается  административно-хозяйственное помещение площадью 5637м2, 0,6326га  земли, Московс…
$59,500
Оставить заявку
Производство 1 859 м² в Веселовский сельский Совет, Беларусь
Производство 1 859 м²
Веселовский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 859 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию участок с капитальным строением, расположенный по адресу: Минская…
$249,900
Оставить заявку
Производство 1 423 м² в Углы, Беларусь
Производство 1 423 м²
Углы, Беларусь
Площадь 1 423 м²
Продается административно – производственная база многофункционального назначения в г. Борис…
$500,000
Оставить заявку
Производство 296 м² в Борисов, Беларусь
Производство 296 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Производственное здание расположено в г. Борисов, ул. Генерала Толстикова, 2. Общая площадь…
$99,800
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти