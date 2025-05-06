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Коммерческая недвижимость в Борисовском районе, Беларусь

Борисов
10
Мётченский сельский Совет
4
Веселовский сельский Совет
3
20 объектов найдено
Коммерческое помещение 296 м² в Борисов, Беларусь
Коммерческое помещение 296 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Производственное здание расположено в г. Борисов, ул. Генерала Толстикова, 2. Общая площадь:…
$99,800
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Производство 429 м² в Большая Ухолода, Беларусь
Производство 429 м²
Большая Ухолода, Беларусь
Площадь 429 м²
Продается здание под мясоперерабатывающее производство, расположенное по адресу:  Минская об…
$490,000
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Коммерческое помещение 237 м² в Оздятичи, Беларусь
Коммерческое помещение 237 м²
Оздятичи, Беларусь
Площадь 237 м²
Этаж 1/1
В продаже здание. Участок площадью 12.5 соток. Собственность на землю - аренда. Хорошая лока…
$7,900
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Производство 5 638 м² в Лошница, Беларусь
Производство 5 638 м²
Лошница, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 5 638 м²
Количество этажей 4
Продается  административно-хозяйственное помещение площадью 5637м2, 0,6326га  земли, Московс…
$59,500
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Коммерческое помещение 50 м² в Борисов, Беларусь
Коммерческое помещение 50 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Гараж с ямой и подвалом в гаражном кооперативе "Звезда-409". ❤️Гараж в гаражном кооперативе …
$6,600
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Магазин 44 м² в Борисов, Беларусь
Магазин 44 м²
Борисов, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Продается просторный павильон. Удачное расположение возле входа на стройрынок, большая прох…
$7,000
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Коммерческое помещение 61 м² в Борисов, Беларусь
Коммерческое помещение 61 м²
Борисов, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 61 м²
Количество этажей 2
Продается автостоянка по переулку Инкубаторному, район медколледжа и автошколы. Удачное расп…
$63,000
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Ресторан, кафе 220 м² в Старая Мётча, Беларусь
Ресторан, кафе 220 м²
Старая Мётча, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
В продаже здание для общественного питания (столовая) в д.Старая Метча. Общая площадь 220.1 …
$6,900
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Продажа производственно-складской базы вблизи д. Ляховка в Веселовский сельский Совет, Беларусь
Продажа производственно-складской базы вблизи д. Ляховка
Веселовский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 859 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию участок с капитальным строением, расположенный по адресу: Минская…
$299,900
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Производство 1 859 м² в Веселовский сельский Совет, Беларусь
Производство 1 859 м²
Веселовский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 859 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию участок с капитальным строением, расположенный по адресу: Минская…
$249,900
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Производство 1 423 м² в Углы, Беларусь
Производство 1 423 м²
Углы, Беларусь
Площадь 1 423 м²
Продается административно – производственная база многофункционального назначения в г. Борис…
$500,000
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Магазин 348 м² в Старая Мётча, Беларусь
Магазин 348 м²
Старая Мётча, Беларусь
Площадь 348 м²
Этаж 1/1
В продаже специализированное здание розничной торговли  в д. Старая Метча. Общая площадь 358…
$9,800
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Магазин 173 м² в Веселово, Беларусь
Магазин 173 м²
Веселово, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 173 м²
Этаж 1/1
В продаже здание для розничной торговли (магазин) в д.Веселово. Общая площадь 173.4 кв.м.  У…
$13,500
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Офис 42 м² в Борисов, Беларусь
Офис 42 м²
Борисов, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
Коммерческое помещение с хорошим местоположением ❤️ Универсальное помещение возле центрально…
$84,900
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Производство 296 м² в Борисов, Беларусь
Производство 296 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Производственное здание расположено в г. Борисов, ул. Генерала Толстикова, 2. Общая площадь…
$99,800
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Склад 244 м² в Борисов, Беларусь
Склад 244 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 244 м²
Этаж 1/1
Продажа одним лотом! Камеры хранения! 244,4 метра квадратных (13 камер 18,8 м., в одном ряду…
$13,500
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Склад 296 м² в Борисов, Беларусь
Склад 296 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Производственное здание расположено в г. Борисов, ул. Генерала Толстикова, 2. Общая площадь:…
$99,800
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Коммерческое помещение 810 м² в Борисов, Беларусь
Коммерческое помещение 810 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 810 м²
Количество этажей 3
Продажа незавершенного законсервированного капитального строенияАдрес: Минская обл., Борисов…
$380,000
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Коммерческое помещение 19 м² в Борисов, Беларусь
Коммерческое помещение 19 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 19 м²
Гараж с ямой и подвалом в гаражном кооперативе №5  ❤️Гараж в гаражном кооперативе №5 - это и…
$4,500
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Ресторан, кафе 241 м² в Гливинский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 241 м²
Гливинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 241 м²
Этаж 1/2
-Продается готовый Гостинично-ресторанныйбизнес! 2 км от Борисова, на трассе М1,Минская обла…
$340,000
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Типы недвижимости в Борисовском районе

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