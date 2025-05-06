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Склады в Борисовском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
20
производственные здания
5
магазины
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3 объекта найдено
Продажа производственно-складской базы вблизи д. Ляховка в Веселовский сельский Совет, Беларусь
Продажа производственно-складской базы вблизи д. Ляховка
Веселовский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 859 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию участок с капитальным строением, расположенный по адресу: Минская…
$299,900
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Склад 244 м² в Борисов, Беларусь
Склад 244 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 244 м²
Этаж 1/1
Продажа одним лотом! Камеры хранения! 244,4 метра квадратных (13 камер 18,8 м., в одном ряду…
$13,500
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Склад 296 м² в Борисов, Беларусь
Склад 296 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Производственное здание расположено в г. Борисов, ул. Генерала Толстикова, 2. Общая площадь:…
$99,800
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