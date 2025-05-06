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Магазины в Борисовском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
20
производственные здания
5
склады
3
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3 объекта найдено
Магазин 44 м² в Борисов, Беларусь
Магазин 44 м²
Борисов, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Продается просторный павильон. Удачное расположение возле входа на стройрынок, большая прох…
$7,000
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Магазин 348 м² в Старая Мётча, Беларусь
Магазин 348 м²
Старая Мётча, Беларусь
Площадь 348 м²
Этаж 1/1
В продаже специализированное здание розничной торговли  в д. Старая Метча. Общая площадь 358…
$9,800
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Магазин 173 м² в Веселово, Беларусь
Магазин 173 м²
Веселово, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 173 м²
Этаж 1/1
В продаже здание для розничной торговли (магазин) в д.Веселово. Общая площадь 173.4 кв.м.  У…
$13,500
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