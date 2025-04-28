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Коттеджи с гаражом в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

Боровляны
6
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10 объектов найдено
Коттедж в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Курганы ! Коттедж расположен в тихом, уе…
$325,000
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Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 407 м²
В престижном посёлке Валерьяново, продаём для Вас уютный, добротный коттедж для комфортного …
$385,000
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Коттедж в Сонечный, Беларусь
Коттедж
Сонечный, Беларусь
Площадь 390 м²
Это не просто фешенебельный особняк в современном славянском стиле, построенный, чтобы стоят…
$589,000
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Коттедж в Дроздово, Беларусь
Коттедж
Дроздово, Беларусь
Площадь 278 м²
Эксклюзивный Коттедж в 4 км от МКАД в д. Дроздово, Минский р-н в окружении лесного массива П…
$465,000
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Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 409 м²
Удачное место расположение, рядом с Минском !  Уютный комфортабельный коттедж.  Обстановка в…
$389,999
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня,  красный кирп…
$590,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 428 м²
ОписаниеМестоположениеДом находится в 5 км от Минской кольцевой дороги в северо-восточном на…
$480,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 234 м²
Современный, качественный коттедж в коттеджной застройке в Боровлянах: 2 уровня, 2016 года п…
$430,000
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Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 346 м²
Уютный дом, который ждет именно вас! Каждый из нас мечтает о месте, где можно выдохнуть посл…
$572,000
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Коттедж в Дроздово, Беларусь
Коттедж
Дроздово, Беларусь
Площадь 188 м²
Продаётся премиальный новый коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью, примыкает к ле…
$499,000
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Параметры недвижимости в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

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