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Квартиры в Rashbull, Албания

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с Онлайн-показ в Rashbull, Албания
Квартира 2 спальни с Онлайн-показ
Rashbull, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4
€95,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Rashbull, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 4
€49,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Rashbull, Албания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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