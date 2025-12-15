Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Албания
  3. Bashkia Rrogozhine
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Bashkia Rrogozhine, Албания

1 объект найдено
ЭКСКЛЮЗИВ! ПРОДАЁТСЯ СКЛАД / КОММЕРЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ НА ВЫЕЗДЕ ИЗ КАВАЯ — СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЛОКАЦИЯ НА ГЛАВНОЙ ДОРОГЕ в Lekaj, Албания
ЭКСКЛЮЗИВ! ПРОДАЁТСЯ СКЛАД / КОММЕРЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ НА ВЫЕЗДЕ ИЗ КАВАЯ — СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЛОКАЦИЯ НА ГЛАВНОЙ ДОРОГЕ
Lekaj, Албания
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 2
💰 Цена: 350,000 € 📍 Локация: Выезд из Kavaja, Durres 🏢 Тип: коммерческая недвижимость / ск…
$407,377
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
