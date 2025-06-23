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Квартиры-студии с видом на горы в Дурресе, Албания

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Дуррес, Албания
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 7/9
В продаже квартира-студия в районе Пляж, возле школы Байрам Цури. До моря 200м. Расположена …
$74,061
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Агентство
CACTUS | Real Estate
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Параметры недвижимости в Дурресе, Албания

с видом на море
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