Skouras Real Estate IKE

Компания была создана в 2005 году и начиналась как семейный бизнес, осуществляя услуги на местном уровне. Но со временем она превратилась в риэлторскую компанию нового поколения с полным спектром качественных и надежных услуг. В ней работают квалифицированные риэлторы, обладающие свидетельствами об аттестации международного образца.
На сегодняшний день компания представляет более 1300 объектов недвижимости, более 80% контрактов за последние годы заключено с иностранными клиентами.
Компания Skouras Real Estate является членом Ассоциации агентов по гражданским договорам региона Афины-Аттика, Ассоциации агентов по недвижимости Греции, EPPA. Компания также создала сеть сотрудничающих агентств в различных странах, среди которых Франция, Великобритания, Германия, Голландия, Бельгия, Россия, Израиль и Ливан.
Благодаря тому, что мы используем новые технологии и постоянно совершенствуем знания в своей области, клиенты предпочитают именно нас. Мы обладаем всеми необходимыми знаниями о нашем регионе и способны предоставить полный спектр услуг, вне зависимости от сложности запроса клиента.
Недвижимость Скурас предоставляет помошъ при покупки - продажи - аренды:
1. Квартир - Мезонетт -Вилл -Домов- Домов по индивидуальным проэктам
2. Земельных участков в близости от инфраструктуры - земли от плана - Участок в зоне.
3. Коммерческая недвижимость (по всей Греции) Магазины - Офисы - Гостиницы - Бизнес оффисы - , земля для постройки супер маркетов - склады и т.д.