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Skouras Real Estate IKE

Греция, NAFPLIO
;
Skouras Real Estate IKE
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2005
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Français
Веб-сайт
Веб-сайт
www.skourasrealestate.gr
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Описание

Компания была создана в 2005 году и начиналась как семейный бизнес, осуществляя услуги на местном уровне. Но со временем она превратилась в риэлторскую компанию нового поколения с полным спектром качественных и надежных услуг. В ней работают квалифицированные риэлторы, обладающие свидетельствами об аттестации международного образца.

На сегодняшний день компания представляет более 1300 объектов недвижимости, более 80% контрактов за последние годы заключено с иностранными клиентами.

Компания Skouras Real Estate является членом Ассоциации агентов по гражданским договорам региона Афины-Аттика, Ассоциации агентов по недвижимости Греции, EPPA. Компания также создала сеть сотрудничающих агентств в различных странах, среди которых Франция, Великобритания, Германия, Голландия, Бельгия, Россия, Израиль и Ливан.

Благодаря тому, что мы используем новые технологии и постоянно совершенствуем знания в своей области, клиенты предпочитают именно нас. Мы обладаем всеми необходимыми знаниями о нашем регионе и способны предоставить полный спектр услуг, вне зависимости от сложности запроса клиента.

Услуги

Недвижимость Скурас предоставляет помошъ при покупки - продажи - аренды:
1. Квартир - Мезонетт -Вилл -Домов- Домов по индивидуальным проэктам
2. Земельных участков в близости от инфраструктуры - земли от плана - Участок в зоне.
3. Коммерческая недвижимость (по всей Греции) Магазины - Офисы - Гостиницы - Бизнес оффисы - , земля для постройки супер маркетов - склады и т.д.

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Зои Балкаму.

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EPSILON TEAM - это бизнес с особыми возможностями, которые отличают его от остальных агентств недвижимости в Греции. Это группа из 9 человек, которые тесно сотрудничают друг с другом для завершения любого проекта, за который они взялись. Это единственная группа, которая имеет постоянную юридическую поддержку - как для компании, так и для любых вопросов или проблем, которые могут возникнуть у ее клиентов, - учитывая тот факт, что законы, касающиеся купли-продажи, очень универсальны и по умолчанию довольно сложны в Греции.

Помимо бесплатных юридических консультаций, которые команда Epsilon предоставляет своим клиентам, она установила постоянные партнерские отношения с экспертами и учеными, которые могут понадобиться при покупке недвижимости. Есть дизайнер интерьера, инженер-строитель и архитектор, услуги которых полностью гарантируются компанией.

Все вышеперечисленные партнеры предоставляют свои услуги клиентам команды Epsilon, отдавая им приоритет, а также скидку 20%.

Когда дело доходит до покупки или аренды, EPSILON TEAM обслуживает все районы с выгодным местоположением на севере, юге и в центре Афин. Также есть специальный отдел для частных и коммерческих зданий и магазинов. EPSILON TEAM также занимается продажей жилой недвижимости у моря.

Чтобы предоставить нашим клиентам лучший сервис, мы сотрудничаем с агентствами недвижимости в крупных городах Европы и продвигаем нашу недвижимость на греческих и международных порталах, а также в социальных сетях.

EPSILON TEAM является членом Афинской ассоциации риэлторов и Афинской торговой палаты.

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