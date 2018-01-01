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AXIA REAL ESTATE

Греция, Pavlou Mela 12 KAVALA GREECE (Греция)
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AXIA REAL ESTATE
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.axiarealestate.gr
Описание

Компания AXIA REAL ESTATE имеет офисы в 3-х крупных городах нашей страны. В АФИНАХ 53 Solonos, THESSALONIKI 53 Vassileos Irakliou и 53 KAVALA Pavlou Mela 12. 
Компания AXIA REAL ESTATE основана на трех очень простых и твердых принципах: 25-летний опыт, прозрачность и командная работа. Руководители, привлеченные с рынка недвижимости, а также из различных других профессиональных областей, согласовали эти принципы, чтобы внести свой вклад в создание большой творческой и активной команды по недвижимости с образцовым обслуживанием и завидными результатами. Философия нашего офиса - это отличное обслуживание клиентов, будь то покупатель или продавец, уважение к его выбору и использование собственности или наличных денег, которые у него есть, с конфиденциальностью и, прежде всего, честностью.

Услуги

AXIA Real Estate предоставляет своим клиентам юридическую поддержку со стороны консультантов , занимающихся исключительно в сфере недвижимости, знает все юридические и налоговые события, побуждая клиентов , чтобы заработать деньги и время. Опытные инженеры нашей компании также оказывают полную техническую поддержку нашим клиентам.

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