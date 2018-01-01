AXIA REAL ESTATE
Компания AXIA REAL ESTATE имеет офисы в 3-х крупных городах нашей страны. В АФИНАХ 53 Solonos, THESSALONIKI 53 Vassileos Irakliou и 53 KAVALA Pavlou Mela 12.
Компания AXIA REAL ESTATE основана на трех очень простых и твердых принципах: 25-летний опыт, прозрачность и командная работа. Руководители, привлеченные с рынка недвижимости, а также из различных других профессиональных областей, согласовали эти принципы, чтобы внести свой вклад в создание большой творческой и активной команды по недвижимости с образцовым обслуживанием и завидными результатами. Философия нашего офиса - это отличное обслуживание клиентов, будь то покупатель или продавец, уважение к его выбору и использование собственности или наличных денег, которые у него есть, с конфиденциальностью и, прежде всего, честностью.
AXIA Real Estate предоставляет своим клиентам юридическую поддержку со стороны консультантов , занимающихся исключительно в сфере недвижимости, знает все юридические и налоговые события, побуждая клиентов , чтобы заработать деньги и время. Опытные инженеры нашей компании также оказывают полную техническую поддержку нашим клиентам.