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Erasmosgroup

Греция, 2 OHIS STR. 11522
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Erasmosgroup
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
www.erasmosgroup.gr/en-US/default.html
Описание

ERASMOS Group - это агенство по продаже недвижимости, яхтингу, страхованию и финансам, основанное в 2009 году и предоставляющее следующие услуги:

Покупка, продажа и аренда всех видов недвижимости;
Яхтенные и парусные брокеры;
Экспертиза недвижимости;
Ремонт и управление недвижимостью;
Страхование и финансы;
Услуги по сносу объектов.
Наши коллеги с более чем 30-летним опытом проходят регулярное обучение, чтобы быть в курсе изменений на рынке и предоставлять нашим клиентам наиболее выгодные услуги.

Мы предлагаем нашим клиентам лучшие решения, всегда уважая их время, желания и деньги.

ERASMOS GROUP является участником:

Афинская ассоциация риэлторов (MAS)
Ассоциация сертифицированных экспертов Греции (EPPA)
Национальная ассоциация риэлторов (НАР)

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