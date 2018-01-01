Erasmosgroup

Описание

ERASMOS Group - это агенство по продаже недвижимости, яхтингу, страхованию и финансам, основанное в 2009 году и предоставляющее следующие услуги:

Покупка, продажа и аренда всех видов недвижимости;

Яхтенные и парусные брокеры;

Экспертиза недвижимости;

Ремонт и управление недвижимостью;

Страхование и финансы;

Услуги по сносу объектов.

Наши коллеги с более чем 30-летним опытом проходят регулярное обучение, чтобы быть в курсе изменений на рынке и предоставлять нашим клиентам наиболее выгодные услуги.

Мы предлагаем нашим клиентам лучшие решения, всегда уважая их время, желания и деньги.

ERASMOS GROUP является участником:

Афинская ассоциация риэлторов (MAS)

Ассоциация сертифицированных экспертов Греции (EPPA)

Национальная ассоциация риэлторов (НАР)