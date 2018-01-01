Erasmosgroup
Греция, 2 OHIS STR. 11522
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
English, Ελληνικά
Описание
ERASMOS Group - это агенство по продаже недвижимости, яхтингу, страхованию и финансам, основанное в 2009 году и предоставляющее следующие услуги:
Покупка, продажа и аренда всех видов недвижимости;
Яхтенные и парусные брокеры;
Экспертиза недвижимости;
Ремонт и управление недвижимостью;
Страхование и финансы;
Услуги по сносу объектов.
Наши коллеги с более чем 30-летним опытом проходят регулярное обучение, чтобы быть в курсе изменений на рынке и предоставлять нашим клиентам наиболее выгодные услуги.
Мы предлагаем нашим клиентам лучшие решения, всегда уважая их время, желания и деньги.
ERASMOS GROUP является участником:
Афинская ассоциация риэлторов (MAS)
Ассоциация сертифицированных экспертов Греции (EPPA)
Национальная ассоциация риэлторов (НАР)
Квартиры
Коммерческая недвижимость
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