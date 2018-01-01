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Scat Realty

Испания, Plaza Europa,4 Playa de Aro 17250
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Scat Realty
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Русский, Español
Веб-сайт
Веб-сайт
www.scatrealty.com
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Описание

ScatRealty - это недвижимость элитных квартир и домов на побережье Коста Брава. Имея более 7 лет опыта и более 100 проданных объектов недвижимости.

Мы предлагаем широкий выбор недвижимости (дома, квартиры, апартаменты, пентхаусы, дуплексы, лофты, виллы ...), расположенную в самых престижных районах Коста Брава.

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За все годы профессиональной работы с клиентами самое приятное, несомненно, то, что они возвращаются к нам, благодарные за хорошо проделанную работу.

Мы не только продаем дома, у нас также есть широкий выбор туристических и долгосрочных арендных домов.

Мне приятно продолжать доверять вам, спасибо за доверие Ole International!

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Мы гордимся своей работой и оказываем лучший сервис в Испании на русском языке!

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