Scat Realty
Испания, Plaza Europa,4 Playa de Aro 17250
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Español
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Описание
ScatRealty - это недвижимость элитных квартир и домов на побережье Коста Брава. Имея более 7 лет опыта и более 100 проданных объектов недвижимости.
Мы предлагаем широкий выбор недвижимости (дома, квартиры, апартаменты, пентхаусы, дуплексы, лофты, виллы ...), расположенную в самых престижных районах Коста Брава.
Квартиры
Земельные участки
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