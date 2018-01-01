Scat Realty

Ole International - агентство недвижимости, основанное на Коста-Бланке с 1998 года, сформированное командой квалифицированных специалистов с большим опытом работы в сфере жилья.

В нашей компании у нас есть большой портфель домов, которые мы предлагаем нашим клиентам, от Коста-дель-Соль до Коста-Бравы, хотя наша основная рабочая область находится на Коста-Бланка и Коста-Калида.

За все годы профессиональной работы с клиентами самое приятное, несомненно, то, что они возвращаются к нам, благодарные за хорошо проделанную работу.

Мы не только продаем дома, у нас также есть широкий выбор туристических и долгосрочных арендных домов.

Мне приятно продолжать доверять вам, спасибо за доверие Ole International!