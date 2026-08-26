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Scat Realty

Испания, Кастель-Пладжа-де-Аро
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
5 лет 3 месяца
Языки общения
Языки общения
Русский, Español
Веб-сайт
Веб-сайт
www.scatrealty.com
Время работы
Открыто сейчас
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Об агентстве

Сектор: Элитная недвижимость
Год основания: 2014
Специализация: Элитная недвижимость, эксклюзивные виллы, отели, парковочные места и земельные участки для масштабных проектов.

О Scat Realty
Компания Scat Realty, основанная в 2014 году, зарекомендовала себя как ведущее агентство недвижимости на рынке элитной недвижимости. Наша деятельность сосредоточена на продаже эксклюзивных объектов недвижимости, включая роскошные виллы, отели, загородные поместья такие как оливковые рощи, виноградники и фруктовые сады, земельные участки с фермерскими назначениями,  элитные здания, частные парковочные места и стратегически важные участки под крупные городские и коммерческие проекты. На рынке также представлено множество частных предложений по недвижимости которые владельцы предпочитают продажу без публичного размещения.

Благодаря тщательно подобранному портфелю и международной сети профессионалов мы предлагаем нашим клиентам высокоспециализированный, конфиденциальный и персонализированный сервис, отвечающий потребностям рынка недвижимости класса люкс и крупных инвесторов.

История основателя
Компания Scat Realty – это основатель с солидной карьерой в сфере недвижимости, начавшейся в 2010 году. Будучи экспатом, эти годы позволили мне глубоко проникнуться культурой, кулинарным искусством, обычаями и особенностями людей, связанных с этой отраслью, выстроить доверительные отношения и завоевать репутацию, основанную на доверии.

Благодаря своему многокультурному, профессиональному и личностному опыту  как основатель Scat Realty сегодня я признана ключевым связующим звеном между бывшим Советским Союзом и Европой, обеспечивая бесперебойную связь инвесторов, покупателей и продавцов с обоих рынков.

Профессиональная сеть и стратегические альянсы

Scat Realty пользуется исключительной поддержкой в ​​сфере недвижимости. Мы тесно сотрудничаем со следующими организациями:

Городские советы и местные органы власти
Регистрационные органы недвижимости
Архитекторы
Юристы и специализированные фирмы
Аукционисты
Финансовые учреждения
Консультанты и застройщики

Эти партнёрства гарантируют безопасность, прозрачность и эффективность процессов, предлагая нашим клиентам комплексную поддержку от первоначального поиска до завершения каждой сделки.

Наши услуги

Продажа элитной недвижимости: эксклюзивные виллы, особняки, дизайнерские дома и апартаменты премиум-класса.

Элитные отели и коммерческие активы: туристические объекты, бутик-отели и объекты недвижимости с высоким потенциалом доходности.

Земельные участки для крупномасштабных проектов: земли под застройку, стратегические участки под жилую, туристическую или промышленную застройку.

Парковочные места и инвестиционные активы: возможности с высоким спросом и гарантированной доходностью.

Комплексные консультационные услуги для международных инвесторов: анализ рынка, юридическое, налоговое и стратегическое консультирование.

Ценности и философия

Эксклюзивность: доступ к тщательно отобранным, уникальным объектам недвижимости.
Честность: прозрачность на каждом этапе процесса.
Конфиденциальность: максимальная конфиденциальность во всех сделках.
Мультикультурный подход: индивидуальный подход и глубокое понимание потребностей клиентов из Европы и стран бывшего Советского Союза.
Опыт работы: более десяти лет в сфере элитной недвижимости.

Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Жилой комплекс Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Жилой комплекс Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Жилой комплекс Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Жилой комплекс Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Жилой комплекс Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Показать все Жилой комплекс Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Жилой комплекс Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Агентство
Scat Realty
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Агентство
Scat Realty
Языки общения
Русский, Español
Квартиры
Смотреть все 15 объектов
Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$507 866
НДС
Квартира 3 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 2/3
Эта престижная квартира включает в себя гостиную-столовую с балконом и полностью оборудованн…
$894 536
НДС
Квартира 1 комната в Castell dAro, Испания
Квартира 1 комната
Castell dAro
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и открытой кухней, оборудован…
$317 114
НДС
Квартира 3 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/3
Эта престижная квартира включает в себя гостиную-столовую с балконом и полностью оборудованн…
$681 002
НДС
Дома
Смотреть все 6 объектов
Вилла 7 комнат в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 7 комнат
Кастель-Пладжа-де-Аро
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 385 м²
Количество этажей 2
For sale Villa with splendid sea views with rustic interior features. It is located in the m…
Цена по запросу
Таунхаус 5 комнат в Begur, Испания
Таунхаус 5 комнат
Begur
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 318 м²
Количество этажей 3
New construction semi-detached house in a residential area of ​​Begur a few minutes from the…
Цена по запросу
Вилла 5 комнат в Пералада, Испания
Вилла 5 комнат
Пералада
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Discover this spectacular newly built Villa located on the exclusive Peralada golf course in…
Цена по запросу
Шале 7 комнат в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Шале 7 комнат
Кастель-Пладжа-де-Аро
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
Two-story villa, typical Catalan style, with new fence, sliding door and independent entranc…
Цена по запросу
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Aigul Tleuli
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