Об агентстве

Сектор: Элитная недвижимость

Год основания: 2014

Специализация: Элитная недвижимость, эксклюзивные виллы, отели, парковочные места и земельные участки для масштабных проектов.

О Scat Realty

Компания Scat Realty, основанная в 2014 году, зарекомендовала себя как ведущее агентство недвижимости на рынке элитной недвижимости. Наша деятельность сосредоточена на продаже эксклюзивных объектов недвижимости, включая роскошные виллы, отели, загородные поместья такие как оливковые рощи, виноградники и фруктовые сады, земельные участки с фермерскими назначениями, элитные здания, частные парковочные места и стратегически важные участки под крупные городские и коммерческие проекты. На рынке также представлено множество частных предложений по недвижимости которые владельцы предпочитают продажу без публичного размещения.

Благодаря тщательно подобранному портфелю и международной сети профессионалов мы предлагаем нашим клиентам высокоспециализированный, конфиденциальный и персонализированный сервис, отвечающий потребностям рынка недвижимости класса люкс и крупных инвесторов.

История основателя

Компания Scat Realty – это основатель с солидной карьерой в сфере недвижимости, начавшейся в 2010 году. Будучи экспатом, эти годы позволили мне глубоко проникнуться культурой, кулинарным искусством, обычаями и особенностями людей, связанных с этой отраслью, выстроить доверительные отношения и завоевать репутацию, основанную на доверии.

Благодаря своему многокультурному, профессиональному и личностному опыту как основатель Scat Realty сегодня я признана ключевым связующим звеном между бывшим Советским Союзом и Европой, обеспечивая бесперебойную связь инвесторов, покупателей и продавцов с обоих рынков.

Профессиональная сеть и стратегические альянсы

Scat Realty пользуется исключительной поддержкой в ​​сфере недвижимости. Мы тесно сотрудничаем со следующими организациями:

Городские советы и местные органы власти

Регистрационные органы недвижимости

Архитекторы

Юристы и специализированные фирмы

Аукционисты

Финансовые учреждения

Консультанты и застройщики

Эти партнёрства гарантируют безопасность, прозрачность и эффективность процессов, предлагая нашим клиентам комплексную поддержку от первоначального поиска до завершения каждой сделки.

Наши услуги

Продажа элитной недвижимости: эксклюзивные виллы, особняки, дизайнерские дома и апартаменты премиум-класса.

Элитные отели и коммерческие активы: туристические объекты, бутик-отели и объекты недвижимости с высоким потенциалом доходности.

Земельные участки для крупномасштабных проектов: земли под застройку, стратегические участки под жилую, туристическую или промышленную застройку.

Парковочные места и инвестиционные активы: возможности с высоким спросом и гарантированной доходностью.

Комплексные консультационные услуги для международных инвесторов: анализ рынка, юридическое, налоговое и стратегическое консультирование.

Ценности и философия

Эксклюзивность: доступ к тщательно отобранным, уникальным объектам недвижимости.

Честность: прозрачность на каждом этапе процесса.

Конфиденциальность: максимальная конфиденциальность во всех сделках.

Мультикультурный подход: индивидуальный подход и глубокое понимание потребностей клиентов из Европы и стран бывшего Советского Союза.

Опыт работы: более десяти лет в сфере элитной недвижимости.