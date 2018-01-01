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Riviera Portugal

Португалия, Av. 25 de Abril, 1011B - Loja 35 Cascais 2750-512 Portugal
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Riviera Portugal
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2012
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Portugues
Веб-сайт
Веб-сайт
www.riviera-portugal.com
Описание

 

Консультанты агентства недвижимости Riviera Portugal помогут вам подобрать квартиру в Португалии в новостройках, готовом доме или жилом комплексе с близким сроком сдачи. Мы следим за актуальной информацией о наличии и стоимости недвижимости. 

Более 10 лет мы связаны со сферой недвижимости.

Найдём дом и одобрим ипотеку! Агентство недвижимости, лицензия AMI 13569 Ипотечный брокер, лицензия Банка Португалии 3709

Услуги

Покупка / продажа недвижимости Для жизни (квартиры, дома, виллы, участки) Для бизнеса (офисы, рестораны, винные угодья) Для инвестиций и ВНЖ (апартаменты, доходные дома, коммерческие центры, отели) Оформление ВНЖ/Golden visa Кредитование, лицензированный ипотечный брокер Управление / сопровождение Дистанционная покупка Инвестиционный тур Открытие счета в банке Бухгалтерское сопровождение Консерж услуги Подготовка документов Сдача недвижимости в долгосрочную аренду

Наши агенты в Португалии
Оксана Матеуш
Оксана Матеуш
378 объектов
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MENU Portugal
254 объекта

MENU Portugal — это:

Знание локального рынка недвижимости Португалии и его региональных особенностей; Персонализированный подбор объектов недвижимости для инвестиций; Квалифицированный подход к анализу инвестиционной привлекательности объектов; Многолетний опыт работы в Португалии с иностранными покупателями; Эксклюзивный список объектов недвижимости и инвестиционных возможностей, не представленных на открытом рынке.
Imoportugal24
3 объекта

Imoportugal24 благодаря своему опыту является экспертом в самых престижных сделках на рынке недвижимости, а также в инвестициях очень богатых иностранцев и в модернизации недвижимости в регионе Порту, Лиссабон и таких городах, как Эшторил и Кашкайш. Мы проводим тщательную оценку вашей собственности по лучшей цене и не тратим время на административную нагрузку, поскольку управляем всем процессом.

Imoportugal24 специализируется на создании идеальных решений для аренды, продажи, Golden Visa, а также для владельцев, которые хотят отремонтировать и модернизировать свою недвижимость в соответствии со стандартом DIN. Мы не занимаемся бизнесом ради бизнеса, мы предлагаем радость жизни или инвестирования в стране, которая имеет наибольшее количество марок в мире за качество жизни.

У нас есть команда многоязычных и опытных сотрудников в сфере недвижимости из разных стран, которые досконально знают этот очень востребованный и очень особенный рынок Португалии.

Imoportugal24 работает с рынками Германии, Швейцарии, Австрии, Англии, Франции, Бразилии, Китая, России и Америки.

Casaibéria Mediação Imobiliária
420 объектов

Компания Casaiberia занимается продвижением элитной недвижимости в Португалии на международном рынке. Большинство наших клиентов обладают мгновенной покупательной способностью и являются гражданами самых разных стран. Офисы нашего агентства недвижимости расположены по всему Алгарве, а также в Лиссабоне. Мы уделяем особое внимание качеству обслуживания клиентов, удовлетворяя все их потребности и запросы. Casaiberia располагает широким ассортиментом недвижимости, в том числе эксклюзивной, расположенной как на побережье, так и внутри страны, вблизи гор, на берегу моря, в городских или сельских районах. В нашей компании вопросами продажи и покупки недвижимости занимается большая команда экспертов и профессионалов, в которую входят нотариусы, юристы, адвокаты, представители банковских учреждений и другие исполнители услуг, с которыми мы поддерживаем соглашения. Наши штатные сотрудники свободно владеют несколькими языками, что позволяет обеспечить надлежащий уровень коммуникации с иностранными клиентами. Доступность услуг для иностранных клиентов - одно из наших главных достоинств, благодаря которому мы можем помогать клиентам и инвесторам в поисках качественного жилья, постоянного или на время отпуска.

Cascais Real Estate
64 объекта
Компания Cascais Real Estate уже много лет работает на рынке недвижимости Португалии. CRE полностью отвечает потребностям тех, кто хочет жить работать или инвестировать в Португалии. Мы лично отбираем каждый объект недвижимости и предлагаем гарантировано уникальные объекты, так что наши клиенты могут быть полностью уверены в качестве предоставляемых услуг. Наша опытная дружная команда имеет многолетний опыт в сфере инвестирования в недвижимость, и мы используем все наши знания для обслуживания наших клиентов и инвесторов.
Imofacil Sociedade Imobiliaria
49 объектов

Основная цель IMOFACIL - гарантировать наилучшие результаты в коммерциализации недвижимости путем изучения и внедрения наиболее эффективных решений для установления контакта и привлечения потенциальных покупателей каждого продукта. Только так можно предоставить услугу, которая гарантирует эффективный сбор средств, быструю коммерциализацию и постоянную документальную поддержку.

Для этого он полагается на профессионализм своей команды, так что он может чувствовать полную уверенность, а отдел продаж имеет гибкую структуру, которая позволяет ему адаптироваться к коммерческим потребностям каждого предприятия или объекта и расширяться в соответствии с запросами Торговая площадка.

Мы инвестируем в постоянное обучение наших сотрудников / консультантов, чтобы получить наилучшие результаты с точки зрения качества обслуживания, навыков ведения переговоров и убеждения.

Коммерциализация и продвижение недвижимости - это ежедневная задача, которой она посвящена, будь то городская, деревенская, коммерческая или туристическая. При покупке, продаже, аренде или инвестировании в недвижимость мы стараемся изменить ситуацию, предлагая подходящие и персонализированные услуги, продвигая хороший бизнес.

Мы гарантируем качественные и инновационные услуги во всех сегментах рынка недвижимости, а также обслуживание в зависимости от наличия времени для каждого клиента.

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