Riviera Portugal

Основная цель IMOFACIL - гарантировать наилучшие результаты в коммерциализации недвижимости путем изучения и внедрения наиболее эффективных решений для установления контакта и привлечения потенциальных покупателей каждого продукта. Только так можно предоставить услугу, которая гарантирует эффективный сбор средств, быструю коммерциализацию и постоянную документальную поддержку.

Для этого он полагается на профессионализм своей команды, так что он может чувствовать полную уверенность, а отдел продаж имеет гибкую структуру, которая позволяет ему адаптироваться к коммерческим потребностям каждого предприятия или объекта и расширяться в соответствии с запросами Торговая площадка.

Мы инвестируем в постоянное обучение наших сотрудников / консультантов, чтобы получить наилучшие результаты с точки зрения качества обслуживания, навыков ведения переговоров и убеждения.

Коммерциализация и продвижение недвижимости - это ежедневная задача, которой она посвящена, будь то городская, деревенская, коммерческая или туристическая. При покупке, продаже, аренде или инвестировании в недвижимость мы стараемся изменить ситуацию, предлагая подходящие и персонализированные услуги, продвигая хороший бизнес.

Мы гарантируем качественные и инновационные услуги во всех сегментах рынка недвижимости, а также обслуживание в зависимости от наличия времени для каждого клиента.