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Haya Property

Египет, Шарм эш Шейх
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2008
На платформе
На платформе
3 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
taplink.cc/hayaproperty
Об агентстве

Haya Property - это Лицензированное агентство недвижимости для работы в Новой Столице Египта.

С января 2020г. для наших Клиентов открыто новое направление - инвестирование в коммерческую недвижимость New Administrative Capital Cairo.

Самые надежные Застройщики New Capital Cairo (El Baron Development, Golden Town Development, El Wefaq Development, EGICS Development) предлагают гибкие условия приобретения: оплата в рублях, рассрочка до 10лет, скидка при 100% оплате и приобретении более 5 единиц недвижимости.

Управляющие компании MRB и KAD. Арендная ставка от 15% годовых. Выплачивается УК с момента сдачи объекта в эксплуатацию, для DownTown это с 2026год.

Отельными номерами управляют компании FACIL Emirati, Barcelo.

Договора купли-продажи в арабско-русской или арабско-английской редакции.

Все наши объекты с инвестиционной недвижимостью расположены в DOWNTOWN.

Отправьте нам Завку с пометкой Опросник и мы подберем объект по Вашим параметрам, так же расскажем алгоритм приобретения недвижимости в New Administrative Capital Cairo.

Commercial Registration №16434

Tax Card №464-914-442

Услуги

Haya Property - разработала алгоритм Step-by-Step и успешно провела с русскоговорящими клиентами более 50-ти сделок с 2022 года. Только 6 сделок было оформлено лично Покупателями (находились на отдыхе в Шарм-Эль-Шейх) все остальные сделки были оформлены дистанционно.

Алгоритм Step-by-Step состоит из подробно описанных ПЯТИ шагов (отправьте заявку для его получения).

Процедура покупки от выбора инвестиционной недвижимости, оформления и получения документов занимает до 2-х месяцев.

Бесплатное сопровождение сделки по разработанному и отработанному нами алгоритму step-by-step.

На связи с клиентами on-line 7 дней в неделю.

Организация индивидуальных ознакомительных туров с наиболее привлекательными инвестиционными объектами недвижимости.

Оплата возможна в ег. фунтах, рублях, usdt, USD, EURO. Другие денежные единицы по запросу.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 15:18
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
10:00 - 20:00
Вторник
10:00 - 20:00
Среда
10:00 - 20:00
Четверг
10:00 - 20:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
10:00 - 20:00
Мои партнеры
1 агент
Наши агенты в Египте
Юлия Уханова
Юлия Уханова
26 объектов
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Языки общения
English, Русский
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