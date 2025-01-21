Об агентстве

Haya Property - это Лицензированное агентство недвижимости для работы в Новой Столице Египта.

С января 2020г. для наших Клиентов открыто новое направление - инвестирование в коммерческую недвижимость New Administrative Capital Cairo.

Самые надежные Застройщики New Capital Cairo (El Baron Development, Golden Town Development, El Wefaq Development, EGICS Development) предлагают гибкие условия приобретения: оплата в рублях, рассрочка до 10лет, скидка при 100% оплате и приобретении более 5 единиц недвижимости.

Управляющие компании MRB и KAD. Арендная ставка от 15% годовых. Выплачивается УК с момента сдачи объекта в эксплуатацию, для DownTown это с 2026год.

Отельными номерами управляют компании FACIL Emirati, Barcelo.

Договора купли-продажи в арабско-русской или арабско-английской редакции.

Все наши объекты с инвестиционной недвижимостью расположены в DOWNTOWN.

Отправьте нам Завку с пометкой Опросник и мы подберем объект по Вашим параметрам, так же расскажем алгоритм приобретения недвижимости в New Administrative Capital Cairo.

Commercial Registration №16434

Tax Card №464-914-442