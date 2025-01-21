Haya Property - это Лицензированное агентство недвижимости для работы в Новой Столице Египта.
С января 2020г. для наших Клиентов открыто новое направление - инвестирование в коммерческую недвижимость New Administrative Capital Cairo.
Самые надежные Застройщики New Capital Cairo (El Baron Development, Golden Town Development, El Wefaq Development, EGICS Development) предлагают гибкие условия приобретения: оплата в рублях, рассрочка до 10лет, скидка при 100% оплате и приобретении более 5 единиц недвижимости.
Управляющие компании MRB и KAD. Арендная ставка от 15% годовых. Выплачивается УК с момента сдачи объекта в эксплуатацию, для DownTown это с 2026год.
Отельными номерами управляют компании FACIL Emirati, Barcelo.
Договора купли-продажи в арабско-русской или арабско-английской редакции.
Все наши объекты с инвестиционной недвижимостью расположены в DOWNTOWN.
Отправьте нам Завку с пометкой Опросник и мы подберем объект по Вашим параметрам, так же расскажем алгоритм приобретения недвижимости в New Administrative Capital Cairo.
Commercial Registration №16434
Tax Card №464-914-442
Haya Property - разработала алгоритм Step-by-Step и успешно провела с русскоговорящими клиентами более 50-ти сделок с 2022 года. Только 6 сделок было оформлено лично Покупателями (находились на отдыхе в Шарм-Эль-Шейх) все остальные сделки были оформлены дистанционно.
Алгоритм Step-by-Step состоит из подробно описанных ПЯТИ шагов (отправьте заявку для его получения).
Процедура покупки от выбора инвестиционной недвижимости, оформления и получения документов занимает до 2-х месяцев.
Бесплатное сопровождение сделки по разработанному и отработанному нами алгоритму step-by-step.
На связи с клиентами on-line 7 дней в неделю.
Организация индивидуальных ознакомительных туров с наиболее привлекательными инвестиционными объектами недвижимости.
Оплата возможна в ег. фунтах, рублях, usdt, USD, EURO. Другие денежные единицы по запросу.