OWNERS Proptech S.A

Об агентстве

Owners.gr - это рынок недвижимости с видением, позволяющим людям совместно владеть вторым домом своей мечты о роскоши и наслаждаться незабываемыми впечатлениями от своих близких, в то время как мы занимаемся всем остальным. Владельцы являются пионерами прозрачного, устойчивого и простого совместного владения роскошными вторыми домами в Греции и за ее пределами, используя технологии, ориентированность на клиента и понимание рынка.

Все наши списки готовы к переезду в полностью управляемые дома, вы можете забронировать проживание в приложении «Владельцы», а когда имущество не используется совладельцами, оно сдается в аренду для получения дохода.

Владельцы здесь, чтобы открыть дверь в мир роскоши и беззаботности через совместное владение.

Совместная собственность - это модель, в которой более одного владельца разделяют владение и использование элитной недвижимости. Собственники-пионеры в этой области, предлагая вам возможность владеть 1/6-й исключительной собственностью. Эта модель позволяет двум-шестерым владельцам на одну собственность, гарантируя, что у каждого есть достаточно времени, чтобы наслаждаться своей собственностью.

Это как разделить мечту с другими, у которых такая же страсть к роскоши и уникальным впечатлениям. Вам не нужно беспокоиться об обычных трудностях, которые возникают при совместном использовании недвижимости.