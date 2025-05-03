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OWNERS Proptech S.A

Греция, Municipality of Petroupoli
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2024
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.owners.gr
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Об агентстве

Owners.gr - это рынок недвижимости с видением, позволяющим людям совместно владеть вторым домом своей мечты о роскоши и наслаждаться незабываемыми впечатлениями от своих близких, в то время как мы занимаемся всем остальным. Владельцы являются пионерами прозрачного, устойчивого и простого совместного владения роскошными вторыми домами в Греции и за ее пределами, используя технологии, ориентированность на клиента и понимание рынка.

Все наши списки готовы к переезду в полностью управляемые дома, вы можете забронировать проживание в приложении «Владельцы», а когда имущество не используется совладельцами, оно сдается в аренду для получения дохода.

Владельцы здесь, чтобы открыть дверь в мир роскоши и беззаботности через совместное владение.

Совместная собственность - это модель, в которой более одного владельца разделяют владение и использование элитной недвижимости. Собственники-пионеры в этой области, предлагая вам возможность владеть 1/6-й исключительной собственностью. Эта модель позволяет двум-шестерым владельцам на одну собственность, гарантируя, что у каждого есть достаточно времени, чтобы наслаждаться своей собственностью.

Это как разделить мечту с другими, у которых такая же страсть к роскоши и уникальным впечатлениям. Вам не нужно беспокоиться об обычных трудностях, которые возникают при совместном использовании недвижимости.

Услуги

Onwers предлагает решения A-Z, от поиска недвижимости, обработки всех документов, проверки с юридическими и бухгалтерскими органами в Греции, что недвижимость является законной, а затем покупает недвижимость, предоставляет ее и делает доступной для использования совладельцам через приложение Owners.

Но на этом оно не заканчивается. Мы управляем недвижимостью, от планового обслуживания до уборки, оплаты счетов и управления арендой. Кроме того, мы предлагаем услуги консьержа для вашего пребывания, такие как частные повара, частные покупки, гиды, прокат автомобилей и т. Д.

Мы являемся вашим постоянным партнером в России и готовы помочь в любое время, когда вы нуждаетесь в нас.

Звучит интересно? Позвоните нам, чтобы узнать больше о наших услугах

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:21
(UTC+3:00, Europe/Athens)
Понедельник
10:00 - 18:00
Вторник
10:00 - 18:00
Среда
10:00 - 18:00
Четверг
10:00 - 18:00
Пятница
10:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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