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ООО "РиелтКафе"

Беларусь, РБ, 220004, Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, Д. 3А ОФ. 207
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ООО "РиелтКафе"
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Italiano
Веб-сайт
Веб-сайт
realtcafe.com
Описание

Ваша удача начинается у нас! Задаем новые стандарты покупки и продажи жилья на вторичном рынке Беларуси! Наш главный приоритет — это предоставление клиенту полного спектра услуг, связанных с покупкой недвижимости. Мы не просто продаем квадратные метры, мы предлагаем заботу как сервис: от подбора оптимального варианта объекта недвижимости, содействия в привлечении кредитования, полного юридического сопровождения сделки — до помощи при заселении.

На всех этапах клиент окружен вниманием профессионалов самого высокого уровня — в штате компании «РиелтКафе» работают лучшие специалисты рынка недвижимости с большим стажем работы. Мы предлагаем только то, что действительно необходимо для успешной сделки и комфорта клиента. Ничего лишнего! Закажите бесплатную консультацию на дом и убедитесь в том, что мы действительно применяем на практике новый подход к сервису. «РиелтКафе» — это сервис для вас: выгодный, понятный и честный.

Услуги
  • Покупка и продажа квартир, комнат;
  • Покупка и продажа коттеджей, домов, участков.
Наши агенты в Беларуси
Юлия Гущинская
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ВСП недвижимость инвест
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Агентство недвижимости "ВСП" - гарант вашего спокойствия. Агентств, оказывающих услугу по покупке или продаже квартир в Минске, много. Но только мы - единственные, кто предлагает Вам вначале продать, купить или обменять, и только после - оплатить выполненную услугу. Для каждого объекта в каталоге указана цена, описание, карта и характеристики квартиры, дома или другого недвижимого имущества. Мы не берём никаких вознаграждений за рекламу в процессе работы. У нас нет штрафов и скрытых платежей. Проверка и оформление подобранного варианта выполняется опытными риелторами с большим стажем.

ООО "Добрые Мысли"
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Агентство недвижимости «Добрые Мысли» создано командой единомышленников —профессионалов своего дела. У каждого из нас свой опыт в сфере недвижимости, который мы объединили, чтобы сформировать положительный имидж риэлтера в глазах клиентов. Предоставляя качественные риэлтерские услуги, соответствующие вашим ожиданиям, мы хотим задать высокую планку для всех агентств на рынке недвижимости в Беларуси. Мы действительно любим и знаем свою работу, понимаем потребности наших клиентов и стремимся максимально полно их удовлетворить.
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В ООО «Центр риэлтерских услуг „Квартиры Столицы“» работает коллектив высококвалифицированных специалистов, компетентность, многолетний опыт и профессионализм которых позволяет решать вопросы любой сложности. Средний стаж работы наших сотрудников в риэлтерском бизнесе составляет 8 лет, 60 процентов из них имеют свидетельство об аттестации риэлтера.

Мы страхуем свою ответственность перед клиентом по договору на оказание риэлтерских услуг на сумму 255 000 рублей, что гарантирует высокое качество услуг и законность сделки.

Счастливый адрес
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Агентство недвижимости «Счастливый адрес» оказывает риэлтерские услуги, ориентируясь на потребности клиентов и учитывая тенденции на рынке недвижимости. Мы делаем любые сделки с недвижимостью простым, оперативным и безопасным процессом.

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2013 год — стал годом основания ООО " Агентство недвижимости "ЦЕНТРАЛЬНОЕ". Покупка или продажа недвижимости - важное событие в жизни. Подобрать необходимый объект, который будет подходить под все важные параметры, или найти надёжного покупателя, учитывая увеличение количества предложений на рынке недвижимости, может быть нелегкой задачей. Каждый продавец стремится реализовать свой объект по максимальной цене. С другой стороны, находятся покупатели, которым важна максимально низкая стоимость. Немаловажным фактором является "юридическая чистота" сделки. Выход - обратиться в надежное агентство недвижимости, которое возьмет на себя проведение всех необходимых операций. Агентство недвижимости "Центральное" станет для вас надежным помощником в решении жилищного вопроса. В нашем распоряжении находится большая база объявлений о продаже или покупке объектов недвижимости, в которой Вы обязательно найдете подходящий вариант. К Вашим услугам квалифицированные специалисты нашего агентства. Сотрудники компании будут сопровождать Вас на всех этапах, что гарантирует Вам спокойствие при проведении сделки.
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