  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. ООО "Добрые Мысли"

ООО "Добрые Мысли"

Беларусь, Минск
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
5 лет 4 месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
d-mysli.by/
Об агентстве
Агентство недвижимости «Добрые Мысли» создано командой единомышленников —профессионалов своего дела. У каждого из нас свой опыт в сфере недвижимости, который мы объединили, чтобы сформировать положительный имидж риэлтера в глазах клиентов. Предоставляя качественные риэлтерские услуги, соответствующие вашим ожиданиям, мы хотим задать высокую планку для всех агентств на рынке недвижимости в Беларуси. Мы действительно любим и знаем свою работу, понимаем потребности наших клиентов и стремимся максимально полно их удовлетворить.
Квартиры
Смотреть все 6 объектов
Квартира 3 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мачулищи
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 9/9
Продаётся 3-комн. квартира г.п. Мачулищи, ул. Дружная д. 46. (Слуцкое направление, 10 км. от…
$85,000
Квартира 4 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск
Число комнат 4
Площадь 67 м²
Этаж 7/25
Продаётся 4-комн. квартира в доме "Фиджи" в многофункциональном ЖК "Минск Мир". г. Минск, ул…
$142,500
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
Продаётся 3-комнатная квартира с хорошим ремонтом по ул. Васнецова, 4. Параметры квартиры: о…
$96,500
Квартира 2 комнаты в Дзержинск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дзержинск
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 5/5
Продается 2-комн. квартира г. Дзержинск, ул. Радужная д. 17. Параметры квартиры: общая площа…
$62,000
Дома
Смотреть все 7 объектов
Коттедж в Михановичи, Беларусь
Коттедж
Михановичи
Площадь 243 м²
Продается новый коттедж по адресу аг. Михановичи, Минская обл., Минский р-н., Михановичский …
$165,000
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск
Площадь 149 м²
Продается коттедж по адресу г. Минск, м-н. Зацень, ул. Янтарная. Коттедж построен в 2003 год…
$284,000
Коттедж в Станок-Водица, Беларусь
Коттедж
Станок-Водица
Площадь 146 м²
Продается одноэтажный коттедж д. Станок-Водица, Смолевичский район, Московское направление, …
$195,000
Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет
Площадь 116 м²
Продается современный дом в СТ "Белая Березка", Минская обл., Минский район, Колодищанский с…
$79,500
Агентства рядом
Гарант Недвижимость
Беларусь, Лешня
Жилая недвижимость 403 Коммерческая недвижимость 35 Долгосрочная аренда 159 Земельные участки 48
Агентство недвижимости ООО "Гарант Недвижимость" - одно из крупнейших агентств недвижимости Минска. Ежедневно наши специалисты помогают людям в выгодном и безопасном решении их вопросов, связанных с продажей, покупкой, арендой недвижимости.
Оставить заявку
Эра - Недвижимости плюс
Беларусь, Лешня
Новостройки 20
Мы работаем в режиме 24/7, чтобы помочь нашим клиентам – покупателям и продавцам объектов недвижимости – безопасно, быстро и максимально выгодно решить «квартирный вопрос». Продажа/покупка/аренда; новостройки/вторичка; жилая/коммерческая недвижимость; комнаты/ квартиры/жилые дома/ земельн…
Оставить заявку
Кохинур
Беларусь, Минск
Год основания компании 2002
Жилая недвижимость 1
Оставить заявку
Агентство недвижимости "Сотни метров"
Беларусь, Минск
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 49 Коммерческая недвижимость 7 Долгосрочная аренда 1 Земельные участки 2
Сотни метров – это клиентоориентированная компания. Для нас одинаково важно легальность сделок, безопасность расчётов, удобство и комфорт клиента. Мы предоставляем услуги на вторичном и первичном рынке жилья. Квартиры, дома, дачи – помогаем выполнить любую задачу. Коммерческая недви…
Оставить заявку
ООО "Твой риэлтер"
Беларусь, Гомель
Жилая недвижимость 93
Агентство недвижимости «Твой риэлтер» оказывает помощь клиентам в осуществлении их заветной мечты и реализации планов. Мы предоставляем только качественные услуги как физическим, так и юридическим лицам на высочайшем уровне. Каждый человек, который сотрудничает с нашей компанией, обязательно…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти