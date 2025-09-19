ООО "Добрые Мысли"

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Агентство недвижимости «Добрые Мысли» создано командой единомышленников —профессионалов своего дела. У каждого из нас свой опыт в сфере недвижимости, который мы объединили, чтобы сформировать положительный имидж риэлтера в глазах клиентов.
Предоставляя качественные риэлтерские услуги, соответствующие вашим ожиданиям, мы хотим задать высокую планку для всех агентств на рынке недвижимости в Беларуси.
Мы действительно любим и знаем свою работу, понимаем потребности наших клиентов и стремимся максимально полно их удовлетворить.
Агентство недвижимости ООО "Гарант Недвижимость" - одно из крупнейших агентств недвижимости Минска.
Ежедневно наши специалисты помогают людям в выгодном и безопасном решении их вопросов, связанных с продажей, покупкой, арендой недвижимости.
Мы работаем в режиме 24/7, чтобы помочь нашим клиентам – покупателям и продавцам объектов недвижимости – безопасно, быстро и максимально выгодно решить «квартирный вопрос».
Продажа/покупка/аренда; новостройки/вторичка; жилая/коммерческая недвижимость; комнаты/ квартиры/жилые дома/ земельн…
Сотни метров – это клиентоориентированная компания.
Для нас одинаково важно легальность сделок, безопасность расчётов, удобство и комфорт клиента.
Мы предоставляем услуги на вторичном и первичном рынке жилья. Квартиры, дома, дачи – помогаем выполнить любую задачу.
Коммерческая недви…
Агентство недвижимости «Твой риэлтер» оказывает помощь клиентам в осуществлении их заветной мечты и реализации планов. Мы предоставляем только качественные услуги как физическим, так и юридическим лицам на высочайшем уровне. Каждый человек, который сотрудничает с нашей компанией, обязательно…