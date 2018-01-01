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Группа компаний Мариэлт

Беларусь, Minsk Region Minsk
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Группа компаний Мариэлт
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
marielt.by
Описание

«Мариэлт» — системно развивающиеся агентство недвижимости на рынке Минска и Минской области. Мы оказываем полный спектр риэлторских услуг. Это позволяет нам успешно решать практически все задачи, связанные с рынком недвижимости.

АН «Мариэлт» со дня основания быстро развивается и обладает финансовой устойчивостью. Нам доверяют, потому что мы придерживаемся прозрачности во взаимотношениях с нашими клиентами, гибкости ценовой политики в сфере риэлторских услуг, а также персонального подхода к каждому клиенту.

Клиентоориентированность, адекватность вознаграждения и скорость решения поставленных задач — базовые принципы нашей компании. В «Мариэлт» работают только аттестованные специалисты с юридическим образованием. Сделки осуществляются в среднем на 35% быстрее других агентств Минска. Бесплатно консультируем на всех этапах сделки. Каждое предложение проходит оценку экспертов, перед выходом на рынок.

Услуги
  • Продажа, покупка, обмен жилья;
  • Помощь в получении ипотеки;
  • Операции с коммерческой недвижимостью;
  • Помощь в получении лизинга;
  • Оценка недвижимости;
  • Согласование перепланировок.
Квартиры
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Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск
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Площадь 28 м²
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€ 36,641
Квартира 2 комнаты в Фаниполь, Беларусь
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Фаниполь
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Продается 2-комнатная квартира в г. Фаниполе по улице Железнодорожная. В квартире был сделан…
€ 54,823
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Ждановичский сельский Совет
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Этаж 6/10
Однокомнатная квартира,  полностью готова к продаже . Пригород Минска -25 минут на марш…
€ 42,702
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
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Минск
Комнаты 2
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Этаж 1/5
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Дома
Смотреть все 296 объектов
Дом в Каменичи, Беларусь
Дом
Каменичи
Площадь 44 м²
Если Вы устали от городской суеты, шума и хотите насладиться природой, чистейшим воздухом, т…
€ 5,969
Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет
Площадь 74 м²
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€ 8,173
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Площадь 306 м²
Продается коттедж в 3 км от Минска. Готов к проживанию
€ 367,326
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Тихий спальный район. Приличные соседи. Красивое место. На участке проведено оптоволокно и ц…
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Коммерческая недвижимость
Смотреть все 164 объекта
Коммерческая в Минск, Беларусь
Коммерческая
Минск
Площадь 422 м²
Этаж 1/19
Продажа помещения в ЖК «Славянский квартал». Помещение расположено в самом центр…
€ 368,153
Офис 11 комнат в Минск, Беларусь
Офис 11 комнат
Минск
Комнаты 11
Площадь 149 м²
Этаж 2/2
Продажа помещения для вашего бизнеса в отличной удобной локации! Хорошие сроки окупаемости! …
€ 89,152
Коммерческая 4 комнаты с парковкой, с интернетом, с подъездными путями в Минск, Беларусь
Коммерческая 4 комнаты с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Минск
Комнаты 4
Площадь 85 м²
Этаж 1/16
Продажа Административно-торгового помещения!   Помещение площадью 85,3 м2 располагается…
€ 115,932
Коммерческая 5 комнат в Минск, Беларусь
Коммерческая 5 комнат
Минск
Комнаты 5
Площадь 86 м²
Этаж 1/23
Расположено помещение на высоком первом этаже жилого дома, имеется отдельный вход со стороны…
€ 109,739
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