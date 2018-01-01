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MyAntalya Real Estate

Турция, Анталия
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MyAntalya Real Estate
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
myantalya.ru
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Описание

Агентство Недвижимости MyAntalya предоставляет всем, кто к нам обращается:

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НЕДВИЖИМОСТИ

Благодаря большому выбору актуальных предложений жилой и коммерческой недвижимости, Вы имеете возможность с нами выбрать самую лучшую квартиру или дом своей мечты. При желании, Вы можете запросить подбор объектов и мы с радостью выполним Ваше желание.

НАДЕЖНОСТЬ И ЗАЩИТУ

Компания гарантирует прозрачность и чистоту сделки. Мы всегда защищаем права клиента, работаем только с проверенными застройщиками, юридически правильно оформляем все документы, прописываем все условия и обязанности каждой стороны в договоре.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС УСЛУГ

На каждом этапе, начиная с первого контакта с нашим менеджером Вы получаете полную поавильную информацию и ответы на все Ваши вопросы. Благодаря многолетнему опыту, налажена система четкой работы. Вы легко, быстро и комфортно сможете заселиться и вместе с менеджером решить все бытовые вопросы. А самое основное, мы становимся для Вас поддержкой в любой ситуации, у Вас есть возможность обратиться к нам за косультацией. Мы всегда рядом с Вами.

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ

Мы предоставляем возможность совершить сделку, на выгодных Вам условиях: беспроцентную рассрочку, скидки на цены и возможность договориться об оплате в индивидуальном порядке. С нами Вы сэкономите свои ресурсы и время.

Услуги

Компания оказывает полный спектр услуг в сфере недвижимости, а точнее

  • Подбор недвижимости
  • Сопровождение сделки
  • Оформление онлайн
  • Оформление гражданства Турции
  • Вид на жительство в Турции
Наши агенты в Турции
Sofia Kristeva
Sofia Kristeva
Агентства рядом
ALL IN ONE Invest
15 объектов

Мы ведем бизнес, основанный на удержании и рекомендации, а это означает, что большинство клиентов являются постоянными покупателями и продавцами или людьми, которых рекомендуют друзья и члены семьи.

У нас также есть ценные рекомендации для юристов по недвижимости, агентов по недвижимости, подрядчиков и других продавцов, которые могут помочь вам подготовить ваш дом к продаже.

Наша миссия состоит в том, чтобы предоставить потребителям лучшие услуги компаний по недвижимости, тем самым гарантируя, что недвижимость продается или сдается в аренду образцовым образом. Мы стремимся предоставлять профессиональные услуги нашим клиентам, чтобы гарантировать, что сделки будут завершены к удовлетворению всех сторон.

Partners Global
48 объектов

Наша компания начала свою деятельность с международных продаж и маркетинговых операций с ассортиментом бренда Folkart. Впоследствии наша миссия изменилась и мы начали изучать потребности профессионального рынка в Стамбуле и других городах Турции. Partners Global Property расширила свою деятельность, включив в портфолио известные и роскошные проекты в таких городах, как Стамбул, Измир и Бодрум. Приоритет нашей компании — инвестирование капитала в Турцию и предоставление квалифицированного ассортимента в сегменте ультра-люкс. Мы также уделяем первостепенное внимание таким услугам, как консультации по инвестициям и недвижимости, а также консультации по инвестициям и гражданству.

Kinaci Property
70 объектов

Kınaci Group Constructıon

Мы группа компаний с опытом работы в строительном сегменте и риэлторской деятельности — 30 лет.

До 2021 года было построено и успешно реализовано многочисленное количество объектов недвижимости.

Kınaci Group  имеет партнерские отношения с ведущими турецкими строительными компаниями, в реализации их проектов и совместном строительстве .

Главной задачей нашей компании является постоянное улучшение качества предлагаемых услуг. Мы сами возводим наши объекты, прекрасно разбираемся в строительстве и в строительных материалах, поэтому смело предлагаем объекты, гарантируя их качество.

Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, мы стали одной из лучших строительных компаний и агентств недвижимости на Анталийском побережье.

Наши объекты:

Happy Life Homes; Suite Residence; Marmara Residence; Orange Garden Residence; Dolce Vita Residence; Casa Bianca Residence, и еще много других красивых элитных проектов было построено нашей компанией.
Right Home real estate consultancy
47 объектов

Right Home — ведущая фирма, предоставляющая брокерские услуги и консультации по вопросам недвижимости. Мы помогаем покупателям найти нужную недвижимость, а продавцам — клиентов. Мы предлагаем элитные апартаменты, умные дома, со вкусом оформленные офисы, современные постройки, а также проводим консультации. Наш головной офис находится в Стамбуле, в Турции. Наше видение Мы гордимся тем, что стали больше, чем просто агентством недвижимости. Мы строим долгосрочные отношения с нашими клиентами и предоставляем первоклассные услуги, максимально удовлетворяя ваши потребности. Наша цель — заслужить ваше доверие и сделать для вас процесс покупки дома в Турции максимально комфортным. Наша миссия Клиенты Right Home — наш главный приоритет. Мы делаем все, чтобы вы смогли найти свой идеальный дом! Наши менеджеры по работе с клиентами готовы помочь вам в решении любых вопросов. Наша цель Наша цель — предоставить вам комплексную поддержку в выборе турецкой недвижимости. Мы стремимся, чтобы у каждого клиента остались лишь положительные впечатления от нашей работы. Для нас успех измеряется не достижениями или наградами, а удовлетворенностью наших клиентов.

 

Realtorinturkey
1 339 объектов

Компания Realtor in Turkey предоставляет услуги и проекты в сфере строительства, девелопмента, продажи и аренды недвижимости в Турции. Целью нашей компании является формирование активного инвестиционного рынка недвижимости в Турции на базе собственного успешного опыта оказания риэлторских, строительных и девелоперских услуг, основанных на добросовестном, прозрачном и безупречном отношении к каждому клиенту. Мы стремимся совершенствовать комплекс всех предоставляемых нами услуг, выстраивать долгосрочные плодотворные отношения с партнерами и клиентами, постоянно увеличивать базу объектов недвижимости, разрабатывать и реализовывать новые проекты в сфере девелопмента и инвестиций.

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