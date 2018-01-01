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Investment Realty Group

Албания, Rruga e Kavajës, Tirana, 1010
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Investment Realty Group
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2008
Языки общения
Языки общения
English, Ελληνικά, Français, Italiano, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.century21albania.com/office/century%2021%20irg.html
Описание

"Агентство недвижимости в Албании открыто с 2008 года и насчитывает более 30 агентов, что делает нас одним из крупнейших в стране. Century 21 - это бренд в сфере недвижимости, состоящий из приблизительно 800 независимо принадлежащих и управляемых по франшизе брокерских офисов в 80 странах мира с более чем 118 000 независимых специалистов по продажам. Century 21 IRG является частью глобального бренда с 2008 года. Инвестиционная недвижимость - это недвижимость, приносящая доход или иным образом предназначенная для инвестиционных целей, а не в качестве основного жилья. Обычно инвесторы владеют несколькими объектами недвижимости, один из которых служит в качестве основного жилья, а остальные используются для получения дохода от аренды и прибыли за счет роста цен".

Наши агенты в Албании
Century 21 IRG
Century 21 IRG
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Агентство недвижимости Irea Property находится в городе Влёра Албанской Ривьеры.

Последние 14 лет компания работает с сотнями клиентов и представляет недвижимость Албании на международном рынке.

Irea Property предоставляет услуги инвесторам по покупке, продаже, аренде и управлению недвижимостью в Албанской Ривьере.

Наша главная цель – максимизировать доход по инвестициям (ROI) за счет вложения капитала в недвижимость районов, где наблюдается рост и ожидается долгосрочное развитие экономики.

CACTUS|Real Estate
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EstateAll
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EstateAll - ведущая компания по продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости, управлению инвестиционным проектам и консалтинговым услугам в Албании.

Мы сотрудничаем с профессиональными юристами, адвокатами, нотариусами, представителями власти, застройщиками и девелоперами. 

Предлагаем полный спектр услуг для арендаторов жилой и коммерческой недвижимости, разработчиков и инвесторов на национальном и международном уровне. 

Услуги включают юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, брокерские продажи и лизинг (представление на рынке недвижимости собственников, застройщиков, арендодателей и арендаторов), управление недвижимостью и проектами, оценка, консалтинг, инвестиционные риски и маркетинговые исследования. 

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