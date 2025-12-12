INTERNATIONAL Real Estates

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Добро пожаловать в Universal Property Group! Мы команда мотивированных профессионалов в сфере недвижимости, и мы гордимся нашим обширным опытом на болгарском рынке!
С 2006 года мы накапливаем знания и стараемся поддерживать безупречную репутацию на протяжении многих лет.
Мы специализир…
Компания была основана в 2013 году. Основной целью агентства «Квадрат» является адекватная помощь при покупке или продаже недвижимости. Мы стремимся улучшать и выходить на новые рынки — за пределы Болгарии и отличаться отношением к клиенту.
Миссия: удовлетворять любые потребности клиентов…
Агентство недвижимости Ginu Dom занимается посредничеством между продавцами и покупателями недвижимости.
Также мы занимаемся строительными и отделочными ремонтными работами.
Мы также выступаем посредниками в крупных инвестиционных проектах.
Мы предлагаем разнообразные объекты недвиж…
Мы - агентство по недвижимости нового поколения:
мы работаем с самыми современными и дорогими технологиями в мире - 3D виртуальной реальностью;
качество фото HD;
точные архитектурные изыскания и эскизы помещений;
использование социальных сетей для привлечения большего количества …
Агентство “АВРОРА ПЛЮС” работает на болгарском рынке недвижимости более 15 лет, является членом НСНИ (Болгарская Ассоциация агентств недвижимости). Продажа и аренда городского и курортного жилья, домов, участков земли под застройку и бизнес недвижимости. Ассоциированный член: CEREAN, NAR, FI…