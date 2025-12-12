  1. Realting.com
INTERNATIONAL Real Estates

Болгария,
;
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English, Русский, Français, Български, Українська, Türkçe, Српски
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 20:18
(UTC+2:00, Europe/Sofia)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Наши агенты за границей
1 объект
Агентства рядом
Universal Mellia Group
Болгария, София
Жилая недвижимость 8 Коммерческая недвижимость 1
Добро пожаловать в Universal Property Group! Мы команда мотивированных профессионалов в сфере недвижимости, и мы гордимся нашим обширным опытом на болгарском рынке! С 2006 года мы накапливаем знания и стараемся поддерживать безупречную репутацию на протяжении многих лет. Мы специализир…
Квадрат Риъл Естейт ЕООД
Болгария, София
Год основания компании 2013
Жилая недвижимость 258 Коммерческая недвижимость 83 Земельные участки 36
Компания была основана в 2013 году. Основной целью агентства «Квадрат» является адекватная помощь при покупке или продаже недвижимости. Мы стремимся улучшать и выходить на новые рынки — за пределы Болгарии и отличаться отношением к клиенту. Миссия: удовлетворять любые потребности клиентов…
GINY DOM
Болгария, Burgas
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 666 Коммерческая недвижимость 8 Земельные участки 16
Агентство недвижимости Ginu Dom занимается посредничеством между продавцами и покупателями недвижимости. Также мы занимаемся строительными и отделочными ремонтными работами. Мы также выступаем посредниками в крупных инвестиционных проектах. Мы предлагаем разнообразные объекты недвиж…
Atikante Estates
Болгария, София
Жилая недвижимость 1
Мы - агентство по недвижимости нового поколения: мы работаем с самыми современными и дорогими технологиями в мире - 3D виртуальной реальностью; качество фото HD; точные архитектурные изыскания и эскизы помещений; использование социальных сетей для привлечения большего количества …
Avrora Plus
Болгария, Бургас
Год основания компании 2002
Жилая недвижимость 70 Коммерческая недвижимость 5 Земельные участки 18
Агентство “АВРОРА ПЛЮС” работает на болгарском рынке недвижимости более 15 лет, является членом НСНИ (Болгарская Ассоциация агентств недвижимости). Продажа и аренда городского и курортного жилья, домов, участков земли под застройку и бизнес недвижимости. Ассоциированный член: CEREAN, NAR, FI…
