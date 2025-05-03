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GHA Proje

Россия, Москва
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
2 года 3 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
istanbulprojects.com/
Об агентстве

GHA Proje – компания со штаб квартирой в Стамбуле, которая специализируется на нескольких направлениях: продажа объектов в Турции, подбор недвижимости в других странах, получение второго гражданства или вида на жительство через официальные государственные инвестиционные программы, а так же управлением Девелоперских проектов «под ключ». Мы стремимся к развитию человеческого потенциала в мире без границ.

Услуги

Наша компания предоставляет такие услуги, как консультации по инвестициям, недвижимости, ВНЖ и гражданству. В этом контексте она обладает разносторонними перспективами и доминирующей маркетинговой силой на мировом рынке и выполняет очень важную национальную миссию в процессе привлечения квалифицированных инвесторов в Турцию.

Мы анализируем все объекты недвижимости для вас, включая коммерческую недвижимость, детально анализируем ваши ожидания и мечты с нашим опытом работы в сфере недвижимости.

Так же предоставляем консультации нашим клиентам, которые хотят инвестировать в наш широкий спектр недвижимости. Вместе с нашей командой экспертов мы прилагаем все усилия, чтобы реализовать сделки купли-продажи наших клиентов, которые хотят инвестировать.

Обещаем быть рядом с вами от начала до конца, и мы хотим, чтобы вы доверяли нашему ассортименту, чтобы удовлетворить все ваши потребности. Мы предлагаем гораздо больше, чем компания по недвижимости. Готовы ко всем Вашим инвестиционным сделкам и ждем Вас.

Вы можете посетить тщательно отобранные для вас проекты вместе с нашими специалистами, и таким образом, вы сможете испытать более комфортное инвестирование.

Понимаем, что юридические процессы пугают и напрягают. Мы делаем это легко и для вас! Предоставляем собственную юридическую консультационную поддержку во всех процессах, особенно в вопросах турецкого гражданства и вида на жительство, с нашими экспертами-юристами.

 

 

 

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:57
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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