Retail Invest Factory, S.L.

Об агентстве

Retail Invest Factory, SL - компания, специализирующаяся на управлении активами и инвестировании в недвижимость.

Наша работа имеет две основные составляющие, которые подразделяются на два департамента. Первый занимается реализацией торговых помещений: помощь ведущим брендам и крупным компаниям, а также частным лицам в поиске недвижимости или арендатора, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям. Второй департамент занимается управлением инвестициями, через который инвестиции направляются в помещения, здания, и коммерческие склады, как с активами без арендаторов, так и с доходностью.

Также, мы являемся первым партнером по расширению крупнейших супермаркетов в Испании.

Retail Invest Factory, SL была основана молодыми предпринимателями, которые с 2013 года вместе со своей командой профессионалов управляют недвижимостью различных семейных офисов, частных капиталов, национальных и международных компаний.