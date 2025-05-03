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Retail Invest Factory, S.L.

Испания, Каталония
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2013
На платформе
На платформе
1 год 3 месяца
Языки общения
Языки общения
Русский, Español
Об агентстве

Retail Invest Factory, SL - компания, специализирующаяся на управлении активами и инвестировании в недвижимость.

Наша работа имеет две основные составляющие, которые подразделяются на два департамента. Первый занимается реализацией торговых помещений: помощь ведущим брендам и крупным компаниям, а также частным лицам в поиске недвижимости или арендатора, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям. Второй департамент занимается управлением инвестициями, через который инвестиции направляются в помещения, здания, и коммерческие склады, как с активами без арендаторов, так и с доходностью.

Также, мы являемся первым партнером по расширению крупнейших супермаркетов в Испании.

Retail Invest Factory, SL была основана молодыми предпринимателями, которые с 2013 года вместе со своей командой профессионалов управляют недвижимостью различных семейных офисов, частных капиталов, национальных и международных компаний.

Услуги

- Покупка/продажа коммерческой недвижимости

- Реализация коммерческих проектов

- Подбор недвижимости/проекта по запросу клиента

- Полное сопровождение сделки от начала и до конца

- Оформление ВНЖ

 

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:22
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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