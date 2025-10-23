  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Ellas Estate

Ellas Estate

POLITECHNIOU 33, THESSALONIKI, 54626
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2024
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
www.ellasestate.com
Об агентстве

Ellas Estate: Ваш надежный партнер в сфере недвижимости в Греции

Добро пожаловать в Ellas Estate, ведущую компанию по недвижимости в Греции с более чем 10-летним опытом работы на рынке недвижимости. Мы гордимся нашей репутацией надежного партнера, помогающего клиентам воплотить в реальность их мечты о владении домом, коммерческой недвижимостью или нахождении идеальной аренды в одном из самых красивых мест Средиземноморья.

Услуги

Наши услуги

Ellas Estate предлагает широкий спектр услуг в сфере недвижимости, включая:

  • Продажа и аренда жилой недвижимости.
    Мы оказываем содействие в поиске идеального дома или квартиры, соответствующих вашим потребностям, будь то для отдыха или постоянного проживания.
  • Коммерческая недвижимость.
    Мы помогаем в приобретении объектов коммерческой недвижимости, от офисов до отелей, для поддержки вашего роста.
  • Комплексная поддержка сделок.
    От первого контакта до окончательной регистрации недвижимости, мы занимаемся каждым этапом процесса.
  • Постпродажная поддержка.
    Наша помощь не заканчивается после покупки — мы оказываем постоянную поддержку, от обработки документов до обслуживания недвижимости.
Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 12:35
(UTC+3:00, Europe/Athens)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в Греции
Daria Chashchina
Daria Chashchina
Агентства рядом
Skouras Real Estate IKE
Греция, Нафплион
Год основания компании 2005
Жилая недвижимость 17
Компания была создана в 2005 году и начиналась как семейный бизнес, осуществляя услуги на местном уровне. Но со временем она превратилась в риэлторскую компанию нового поколения с полным спектром качественных и надежных услуг. В ней работают квалифицированные риэлторы, обладающие свидетельст…
Оставить заявку
Euroland Crete
Греция, Крит
Год основания компании 1992
Жилая недвижимость 277 Коммерческая недвижимость 17 Земельные участки 323
Euroland Crete предоставляет полный комплекс услуг в сфере недвижимости в Ханье, Греции. Euroland Crete — это греко-британская компания, специализирующаяся на строительстве и продаже высококачественных домов и вилл в Ханье на острове Крит. Мы также предоставляем услуги по аренде вилл и…
Оставить заявку
Thassos Real Estate
Греция, Тасос
Жилая недвижимость 99 Коммерческая недвижимость 22 Земельные участки 158
Офис Thassos Real Estate был основан в 2005 году и расположен в Лименасе, столице острова Тасос. У нас широкий выбор объектов недвижимости: от частных домов, квартир, земельных участков до предприятий и отелей, которые в значительной степени могут удовлетворить ваши требования. Мы оказываем…
Оставить заявку
Real estate center
Греция, Пефкохори
Год основания компании 1994
Жилая недвижимость 376 Коммерческая недвижимость 57 Земельные участки 17
Мы с нетерпением ждем возможности обеспечить лучшее качество услуг, связанных с недвижимостью.Когда Центр недвижимости только зарождался, моей целью было создать атмосферу профессионализма и ответственности. Компанию, способную удовлетворить самые строгие требования каждого клиента. Компанию…
Оставить заявку
Sideris Real Estate
Греция, периферия Пелопоннес
Год основания компании 2007
Жилая недвижимость 124 Коммерческая недвижимость 3 Земельные участки 2
Агенство недвижимости "SIDERIS" по праву считается одним из лидеров и успешно развивающейся компанией,  занимающейся всеми видами недвижимости в  городе Лутраки и его периферии,  а так же всей Коринфии уже более 10 лет. Директором и основателем агенства является Сидерис Плячикидис , котор…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти