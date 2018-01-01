Alicante Realestate
Calle Mayor 25, 03188 La Mata, Torrevieja - SPAIN (Испания)
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2014
Языки общения
English, Русский, Español
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Описание
Мы предлагаем большой выбор объектов недвижимости, расположенной как на юге, так и на севере провинции Аликанте, от недорогих студий и квартир до роскошных вилл с панорамным видом на море. Наша компания также является застройщиком, поэтому в нашей базе предoставлены не только вторичные объекты, а также много новостроек.
Наша команда состоит из опытных риэлторов, которые уже много лет работают в Испании в сфере недвижимости и очень хорошо знакомы с местными законами и правилами. Все предлагаемые нами объекты проходят обязательную проверку на отсутствие долгов и различных обременений.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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