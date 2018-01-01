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Alicante Realestate

Calle Mayor 25, 03188 La Mata, Torrevieja - SPAIN (Испания)
;
Alicante Realestate
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2014
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español
Веб-сайт
Веб-сайт
alicante-realestate.com
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Описание

Мы предлагаем большой выбор объектов недвижимости, расположенной как на юге, так и на севере провинции Аликанте, от недорогих студий и квартир до роскошных вилл с панорамным видом на море. Наша компания также является застройщиком, поэтому в нашей базе предoставлены не только вторичные объекты, а также много новостроек.

Наша команда состоит из опытных риэлторов, которые уже много лет работают в Испании в сфере недвижимости и очень хорошо знакомы с местными законами и правилами. Все предлагаемые нами объекты проходят обязательную проверку на отсутствие долгов и различных обременений.

Квартиры
Смотреть все 290 объектов
Квартира 4 спальни в Эльче, Испания
Квартира 4 спальни
Эльче
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Строительство квартир с 2, 3 и 4 спальнями в центре Эльче с удобным доступом ко всем удобств…
€ 388,000
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
€ 229,900
Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный жилой комплекс с апартаментами в Торре Пач…
€ 134,000
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В ГРАН-АЛАКАНТ, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ И ЭЛЬЧЕ, КОСТА БЛАНКА Нов…
€ 325,000
Дома
Смотреть все 180 объектов
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
ЖИЛОЕ НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В LOS BALCONES (ТОРРЕВЬЕХА) Фантастический новый проект строитель…
€ 249,000
Бунгало 3 спальни в Finestrat, Испания
Бунгало 3 спальни
Finestrat
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В ФИНЕСТРАТЕ Новый элитный жилой комплекс с а…
€ 450,000
Бунгало 2 спальни в Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни
Rojales
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. . Новое строительство жилых квартир с 2 и 3 спал…
€ 302,500
Бунгало 1 спальня в Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Бунгало на первом этаже на продажу с видом на море , частная парковка и общественный бассейн…
€ 120,000
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 31 объект
Коммерческая 2 спальни в Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 спальни
Торревьеха
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
Местные 166 квадратных метров, всего в 30 метрах от моря. Он имеет 1 ванную комнату, 1 туале…
€ 173,250
Коммерческая в Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха
Площадь 63 м²
Коммерческое помещение в Торревьехе на продажу по очень доступной цене. Онo имеет 63 м2 поле…
€ 49,000
Коммерческая 1 спальня в Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 спальня
Торревьеха
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
очень экономичные коммерческие помещения в торговом центре Parquemar в Ла-Мата. Он имеет 50 …
€ 43,000
Коммерческая 1 ванная в Эльче, Испания
Коммерческая 1 ванная
Эльче
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Прекрасно адаптированные офисные / складские помещения на продажу в лучшем районе Эльче. Хор…
€ 95,445
Земельные участки
Смотреть все 10 объектов
Земельные участки в Orihuela, Испания
Земельные участки
Orihuela
Этот участок площадью 2300 м2 на окраине Бенехусара между Аликанте и Мурсией расположен в оч…
€ 84,000
Земельные участки 3 спальни в Crevillent, Испания
Земельные участки 3 спальни
Crevillent
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Очень красиво расположен строительный участок 16000 м2 с видом на горы и море. …
€ 119,900
Земельные участки в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Земельные участки
Urbanizacion Dona Pepa
Участок на городской земле в городке Лос Монтесинос в Аликанте. Он расположен в новом районе…
€ 35,000
Земельные участки в Мурсия, Испания
Земельные участки
Мурсия
Прекрасная возможность для урбанизированного участка под виллу по своему вкусу в Корвере, Му…
€ 50,000
Наши агенты в Испании
Artem Semashkevych
Artem Semashkevych
511 объектов
Агентства рядом
Masa International SA
660 объектов

Компания MASA International была основана в 1981 году в Испании выходцами из Швеции для помощи гражданам Европы при покупке жилья в Испании. За 38 лет существования компании мы помогkи более 30 000 семей в приобретении дома под солнцем. Мы работаем по языковым группам и обслуживаем покупателей из всей Европы, включая постсоветское пространство.

Freshber Levante S.L.
2 объекта

Наша компания Alicante-house осуществляет свою деятельность по продаже и аренде недвижимости в провинции Аликанте (Коста-Бланка) и прилегающих городах уже более трех лет. 

Итак, Вы решили сменить шумный мегаполис на тихий городок на Средиземноморском побережье или задумались о покупке дачи в 500 метрах от песчаного пляжа. Прежде всего, встает вопрос, где купить и как это сделать? Мы с радостью поделимся с Вами нашим опытом и оградим от неправильных шагов. Поможем определиться с выбором места, сбором необходимых документов и оформлением различных бумаг. Специалисты нашего агентства дадут Вам исчерпывающую и правдивую информацию, проконсультируют по всем вопросам приобретения недвижимости в Аликанте.

   Мы строим свою работу так, что бы нас рекомендовали своим друзьям и знакомым.

Investments offer
2 объекта

Меня зовут Елена Овчинникова. Я являюсь ИП, брокер по продаже коммерческой недвижимости в г. Валенсия и Испании. Наша профессиональная команда тесно сотрудничает с Каталонией, Андоррой, Мадридом, и недавно мы начали сотрудничать с Германией. Отличие нашей работы в том, что мы не являемся агенством недвижимости, работаем по запросу, предлагаем объекты от собственников, коллегии адвокатов и архитекторов.

Nivaria Isla Tur
208 объектов

Наша компания Nivaria Isla Tur предоставляет вам отличную возможность приобрести недвижимость в Испании!

Мы предложим вам хорошую базу данных наиболее актуальных объектов недвижимости в Испании, среди которых виллы, дома, земельные участки, квартиры, коттеджи, студии, пентхаусы, таунхаусы, жилье в новостройках. Вся недвижимость из нашей базы данных расположена в самых выгодных регионах Испании и представляет собой наиболее эффективные в плане получения прибыли жилые объекты. Мы предоставим вам самую полную информацию, связанную со всеми аспектами выбора, покупки, оформления и эксплуатации недвижимости в Испании. Вам не придется ни о чем догадываться или узнавать постфактум: мы расскажем вам обо всех тонкостях такого процесса, как покупка жилья в солнечной стране. Мы будем курировать все этапы оформления, страхуя ваши денежные вложения от непреднамеренных ошибок и потерь; так как мы в курсе всей актуальной информации по вопросам приобретения недвижимости в Испании, вы узнаете о любых изменениях и нововведениях сразу же, избежав тем самым потери времени и денег.
Dream Homes Tenerife
21 объект

В поисках дома на Тенерифе? Мы сможем воплотить вашу мечту в жизнь! Ищете элитную недвижимость, виллу, небольшой дом или квартиру? У нас есть для вас вариант! Хотите переехать на Тенерифе или уже наслаждаетесь жизнью на острове? Приехали по работе или вам просто захотелось перемен? Мы будем рады оказать вам поддержку! Инвестировали в дом или ищете, кто мог бы о нем позаботиться, пока вы в отъезде? Напишите нам — и мы предложим вам индивидуальное решение, удовлетворяющее все ваши потребности!

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