  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Alesinvest Group

Alesinvest Group

Trained
Эстония, Таллин
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2006
На платформе
На платформе
2 года 11 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
alesinvest.com/
Время работы
Закрыто сейчас
Мы в соцсетях
Об агентстве

Добро пожаловать в Alesinvest Group - бутик эксклюзивной недвижимости в живописных тропических странах!
Мы не просто продаем недвижимость, мы создаем роскошный опыт для наших клиентов, предоставляя наилучшие услуги и уделяя особое внимание потребностям.

Наша компания занимается подбором самой доходной инвестиционной недвижимости в тропических странах и уже несколько лет помогает клиентам создавать вокруг себя счастливое окружение, сохраняя высокое качество жизни.
В работе мы опираемся исключительно на собственный опыт и предлагаем достойные внимания объекты недвижимости, в которые инвестируем сами.

За последние 8 лет мы посетили 62 страны и отлично изучили рынок зарубежной недвижимости. Мы сотрудничаем с самыми надежными застройщиками и можем отвечать за безопасность ваших инвестиций. Поэтому рекомендуем вам только проверенные направления и сценарии.

Услуги

Продажа инвестиционной недвижимости в Индонезии, Вьетнаме, Мексике, Таиланде, Омане.

Наши партнеры
3 агентства 1 агент
Квартиры
Смотреть все 9 объектов
Кондо в Чангу, Индонезия
Кондо
Чангу
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Продаются дизайнерские однокомнатные апартаменты в самом масштабном комплексе со встроенной …
$80,000
Пентхаус 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Амвросиос
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 3
Пентхаус с частным бассейном и видом на море • 1 линия • Эсентепе, Северный Кипр ПРОДАЖА …
$346,750
Кондо в Унгасан, Индонезия
Кондо
Унгасан
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
Продаются дизайнерские апартаменты площадью 35 м² в закрытом комплексе на острове Бали в рай…
$89,000
Студия 1 комната в Нячанг, Вьетнам
Студия 1 комната
Нячанг
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 21/30
Студия 27 м² с видом на море, 21 этаж, Нячанг, Вьетнам — ликвидный компактный формат на перв…
$95,156
НДС
Дома
Смотреть все 8 объектов
Вилла в Lombok Utara, Индонезия
Вилла
Lombok Utara
Количество спален 2
Продается шикарная вилла с двумя спальнями и собственным бассейном посреди бирюзового моря, …
$700,100
Вилла в Lombok Tengah, Индонезия
Вилла
Lombok Tengah
Количество спален 3
Количество этажей 1
Откройте для себя просторную виллу площадью 242 м2 с собственным бассейном, тропическим садо…
$250,000
Вилла в Selong Belanak, Индонезия
Вилла
Selong Belanak
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Готовая одноэтажная вилла с 1 спальней и общей площадью земельного участка от 200 кв.м., иде…
$167,500
Вилла в Kuta, Индонезия
Вилла
Kuta
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Цены в проекте начинаются от 245 000$ Проект состоит из 18 вилл с двумя и тремя спальнями…
$245,000
Земельные участки
Смотреть все 12 объектов
Участок земли в Kuta, Индонезия
Участок земли
Kuta
Продается земельный участок под строительство общей площадью 6 800 кв.м. на тропическом остр…
$453,333
Участок земли в Jerowaru, Индонезия
Участок земли
Jerowaru
Продается земельный участок под строительство общей площадью 28 000 кв.м. на тропическом ост…
$1,18 млн
Участок земли в Batas Desa Montong Ajan, Индонезия
Участок земли
Batas Desa Montong Ajan
Продается земельный участок под строительство общей площадью 21 900 кв.м. на тропическом ост…
$438,000
Участок земли в Batas Desa Montong Ajan, Индонезия
Участок земли
Batas Desa Montong Ajan
Продается земельный участок под строительство общей площадью 12 776 кв.м. на тропическом ост…
$2,08 млн
Наши агенты в Эстонии
Дарья Гуторова
Дарья Гуторова
1 объект
Алина Тлесова
Алина Тлесова
28 объектов
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти