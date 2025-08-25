  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Sisli
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule

Sisli, Turcja
od
$61,674
;
12
Zostawić wniosek
ID: 28113
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 25.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Sisli
  • Metro
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 800 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty w Kompleksowym Projekcie Mieszkaniowym w Şişli, Stambuł

Ten kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Şişli, jednej z najbardziej rozwiniętych dzielnic po europejskiej stronie Stambułu. Jest to jeden z czołowych obszarów pod względem wartości gruntów w Stambule. Dzielnica charakteryzuje się dużym ruchem pieszym przez cały dzień i bliskością wszystkich codziennych oraz społecznych udogodnień, takich jak metro, metrobus, parki, transport publiczny, sklepy, centra zdrowia, banki, ścieżki spacerowe, kawiarnie, restauracje, teatry, kina i bary.

Apartamenty na sprzedaż w Şişli, Stambuł, znajdują się 200 metrów od przystanku metrobus, 100 metrów od przystanku autobusowego, 150 metrów od placu Mecidiyeköy i metra, 2,9 km od Nişantaşı, 4,4 km od Etiler, 1 km od Zorlu Center, 6,5 km od Vadi Istanbul, 6,7 km od dworca autobusowego Alibeyköy, 3,2 km od Maslak, 8,5 km od placu Sultanahmet, 1,2 km od centrum handlowego Cevahir, 4,4 km od placu Taksim oraz 38,4 km od lotniska Stambuł.

Projekt z poziomą architekturą obejmuje działkę o powierzchni 6000 m². Projekt składa się z 4 bloków, w których znajduje się łącznie 127 mieszkań. Bloki mają 4 piętra i charakteryzują się poziomą architekturą. Projekt oferuje liczne udogodnienia, takie jak sauna, spa, łaźnia turecka, dekoracyjny basen, basen wewnętrzny, basen dla dzieci, siłownia, parking wewnętrzny, ścieżki spacerowe, kawiarnie i centra handlowe, usługi sprzątania i recepcji, plac zabaw dla dzieci, całodobową ochronę i kamery bezpieczeństwa.

W projekcie dostępne są różne typy mieszkań, w tym mieszkania 1-, 2- i 3-pokojowe, mieszkania dwupoziomowe 2-pokojowe oraz mieszkania dwupoziomowe 3-pokojowe. Apartamenty o wysokiej jakości, eleganckich i przestronnych powierzchni mieszkalnych, są wyposażone w stalowe drzwi wejściowe, podłogi z laminatu i ceramiki, solidne drewniane szafki kuchenne, wbudowane urządzenia kuchenne, kabiny prysznicowe, okna PVC z podwójnymi szybami i drzwi balkonowe, systemy inteligentnego domu oraz centralny system satelitarny.


IST-01600

Lokalizacja na mapie

Sisli, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$642,925
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Bogazici, Turcja
od
$213,628
Zespół mieszkaniowy Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$529,860
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Fatih, Turcja
od
$855,561
Dzielnica mieszkaniowa Spacious apartment on the first line in Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
od
$154,821
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Sisli, Turcja
od
$61,674
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Eyupsultan, Turcja
od
$460,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Sprawdź u naszych specjalistów dostępność i ceny mieszkań.Kompleks znajduje się w mikrodzielnicy ELITE Gokturk, która należy do dzielnicy Eyup.Projekt ten jest jednym z najbardziej wybitnych przykładów kreatywności i architektonicznego podejścia. Staniesz się nie tylko właścicielem rezydencj…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$655,598
Oferujemy nowe apartamenty dla obywatelstwa w Kucukcekmece, który znajduje się w europejskiej części Stambułu, na brzegu kanału w budowie.Jakość i komfortowy kompleks mieszkalny składa się z 70 budynków o niskim wzniesieniu i oferuje tereny zielone, kryte i odkryte baseny, bezpieczeństwo wok…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$582,622
Superior Suites jest częścią kompleksu mieszkalnego Batışehir. Batışehir to kompleks mieszkalny z pomieszczeniami komercyjnymi, hotelowych rezydencji znanych marek, biur i miejsc rozrywki.Projekt Superior Suites to nowy 15-piętrowy hotel apartamentowy z 175 pokojami. Obejmuje on urządzone ap…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje