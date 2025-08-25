  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Sisli
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule

Sisli, Turcja
od
$669,843
;
12
Zostawić wniosek
ID: 27823
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Sisli
  • Metro
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 800 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty w Kompleksowym Projekcie Mieszkaniowym w Şişli, Stambuł

Ten kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Şişli, jednej z najbardziej rozwiniętych dzielnic po europejskiej stronie Stambułu. Jest to jeden z czołowych obszarów pod względem wartości gruntów w Stambule. Dzielnica charakteryzuje się dużym ruchem pieszym przez cały dzień i bliskością wszystkich codziennych oraz społecznych udogodnień, takich jak metro, metrobus, parki, transport publiczny, sklepy, centra zdrowia, banki, ścieżki spacerowe, kawiarnie, restauracje, teatry, kina i bary.

Apartamenty na sprzedaż w Şişli, Stambuł, znajdują się 200 metrów od przystanku metrobus, 100 metrów od przystanku autobusowego, 150 metrów od placu Mecidiyeköy i metra, 2,9 km od Nişantaşı, 4,4 km od Etiler, 1 km od Zorlu Center, 6,5 km od Vadi Istanbul, 6,7 km od dworca autobusowego Alibeyköy, 3,2 km od Maslak, 8,5 km od placu Sultanahmet, 1,2 km od centrum handlowego Cevahir, 4,4 km od placu Taksim oraz 38,4 km od lotniska Stambuł.

Projekt z poziomą architekturą obejmuje działkę o powierzchni 6000 m². Projekt składa się z 4 bloków, w których znajduje się łącznie 127 mieszkań. Bloki mają 4 piętra i charakteryzują się poziomą architekturą. Projekt oferuje liczne udogodnienia, takie jak sauna, spa, łaźnia turecka, dekoracyjny basen, basen wewnętrzny, basen dla dzieci, siłownia, parking wewnętrzny, ścieżki spacerowe, kawiarnie i centra handlowe, usługi sprzątania i recepcji, plac zabaw dla dzieci, całodobową ochronę i kamery bezpieczeństwa.

W projekcie dostępne są różne typy mieszkań, w tym mieszkania 1-, 2- i 3-pokojowe, mieszkania dwupoziomowe 2-pokojowe oraz mieszkania dwupoziomowe 3-pokojowe. Apartamenty o wysokiej jakości, eleganckich i przestronnych powierzchni mieszkalnych, są wyposażone w stalowe drzwi wejściowe, podłogi z laminatu i ceramiki, solidne drewniane szafki kuchenne, wbudowane urządzenia kuchenne, kabiny prysznicowe, okna PVC z podwójnymi szybami i drzwi balkonowe, systemy inteligentnego domu oraz centralny system satelitarny.


IST-01600

Lokalizacja na mapie

Sisli, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Beylikduzu, Turcja
od
$428,511
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
, Turcja
od
$236,000
Apartamentowiec Apartamenty z Jacuzzi i Widokiem na Bosfor w Beşiktaş
Besiktas, Turcja
od
$2,02M
Zespół mieszkaniowy
Zeytinburnu, Turcja
od
$299,000
Zespół mieszkaniowy Modern residence in Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
od
$134,604
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Sisli, Turcja
od
$669,843
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$1,74M
Kompleks oferuje bogate obszary społeczne zaprojektowane z uwzględnieniem najlepszych szczegółów dla 95 wybitnych rodzin, gdzie można tworzyć przyjemne wspomnienia.kryty basensaunałaźnia parowasala fitnesswielofunkcyjny pokójodkryty basengrillboiska sportowe na wolnym powietrzuLokalizacja i …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$594,903
Oferujemy apartamenty z dużymi tarasami i widokiem na Bosforus.Rezydencja oferuje kryte baseny, hamam i saunę, centrum fitness i studio pilates, ścieżki spacerowe i joggingowe, ogrody.Zakończenie - wrzesień 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Most Bosphorus - 10 minutLotnisko - 32 minuty
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Muratpasa, Turcja
od
$206,015
Rok realizacji 2025
Stylowe Apartamenty w Kompleksie 200 m od Plaży w Kargıcak, Alanya Alanya to nadmorska dzielnica o wysokim standardzie życia, rozwinięta pod względem rynku nieruchomości, budownictwa, turystyki i handlu. Kargıcak, położony we wschodniej części Alanyi, to dynamicznie rozwijający się obszar, z…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje