Nisantasi Istanbul Apartments Compound

Marmara Region, Turcja

Zamknięta społeczność w pełni wykończonych kamienic z 4 sypialniami w samym sercu Stambułu. Piękno natury, nowoczesny styl życia i włoska architektura spotykają się w jednym miejscu. Publiczne zielone otwarte przestrzenie oraz bliskość jeziora Bahçeşehir i lasu Şamlar, największego w Turcji. Cechy mieszkań Więcej szczegółów: szafki kuchenne i blaty robocze, okno z podwójnymi szybami, prysznic w każdej łazience, wbudowane szafy w sypialniach, se sypialnie z łazienką i balkonem z widokiem na okolicę i ogród. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Bahçeşehir to obszar nowoczesnej infrastruktury, w którym znajduje się największe miasto medyczne w Europie i największa atrakcja Stambułu i Turcji. Ze względu na centralne położenie w samym sercu Stambułu i europejskiej części miasta Bahçeşehir jest ściśle związany z atrakcjami Stambułu. Nowo założona dzielnica jest uważana za miasto samo w sobie, obejmujące nowoczesne kompleksy mieszkalne, parki, szkoły, największy stadion w Turcji i największe miasto medyczne w Europie, co czyni go znanym miejscem turystyki medycznej z całej Europy i Bliskiego Wschodu.