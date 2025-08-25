Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule

Apartamenty w Kompleksowym Projekcie Mieszkaniowym w Şişli, Stambuł

Ten kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Şişli, jednej z najbardziej rozwiniętych dzielnic po europejskiej stronie Stambułu. Jest to jeden z czołowych obszarów pod względem wartości gruntów w Stambule. Dzielnica charakteryzuje się dużym ruchem pieszym przez cały dzień i bliskością wszystkich codziennych oraz społecznych udogodnień, takich jak metro, metrobus, parki, transport publiczny, sklepy, centra zdrowia, banki, ścieżki spacerowe, kawiarnie, restauracje, teatry, kina i bary.

Apartamenty na sprzedaż w Şişli, Stambuł, znajdują się 200 metrów od przystanku metrobus, 100 metrów od przystanku autobusowego, 150 metrów od placu Mecidiyeköy i metra, 2,9 km od Nişantaşı, 4,4 km od Etiler, 1 km od Zorlu Center, 6,5 km od Vadi Istanbul, 6,7 km od dworca autobusowego Alibeyköy, 3,2 km od Maslak, 8,5 km od placu Sultanahmet, 1,2 km od centrum handlowego Cevahir, 4,4 km od placu Taksim oraz 38,4 km od lotniska Stambuł.

Projekt z poziomą architekturą obejmuje działkę o powierzchni 6000 m². Projekt składa się z 4 bloków, w których znajduje się łącznie 127 mieszkań. Bloki mają 4 piętra i charakteryzują się poziomą architekturą. Projekt oferuje liczne udogodnienia, takie jak sauna, spa, łaźnia turecka, dekoracyjny basen, basen wewnętrzny, basen dla dzieci, siłownia, parking wewnętrzny, ścieżki spacerowe, kawiarnie i centra handlowe, usługi sprzątania i recepcji, plac zabaw dla dzieci, całodobową ochronę i kamery bezpieczeństwa.

W projekcie dostępne są różne typy mieszkań, w tym mieszkania 1-, 2- i 3-pokojowe, mieszkania dwupoziomowe 2-pokojowe oraz mieszkania dwupoziomowe 3-pokojowe. Apartamenty o wysokiej jakości, eleganckich i przestronnych powierzchni mieszkalnych, są wyposażone w stalowe drzwi wejściowe, podłogi z laminatu i ceramiki, solidne drewniane szafki kuchenne, wbudowane urządzenia kuchenne, kabiny prysznicowe, okna PVC z podwójnymi szybami i drzwi balkonowe, systemy inteligentnego domu oraz centralny system satelitarny.

IST-01600