Kompleks mieszkalny New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey

Rezydencja wyróżnia się jako wybitny projekt oferujący wszystkie udogodnienia nowoczesnego życia w dynamicznej i prestiżowej dzielnicy Beşiktaşu w Stambule. Projekt opracowany przez Babacan Yapı ma zostać ukończony w grudniu 2026 r. Położony w jednym z Beşiktaşs najbardziej wysublimowanych obszarów, Babacan Beşiktaşis located in the heart of the modern city lifestyle, wśród mieszanki przyrody i kultury.

Projekt składa się z jednego bloku mieszkalnego rozmieszczonego na łącznej powierzchni 10 000 m ², oferującego 1 + 1, 2 + 1 i 3 + 1 typu mieszkania. Zaledwie kilka kroków od tętniącej życiem i tętniącej życiem atmosfery Beşiktaşu, projekt zapewnia wygodną i spokojną przestrzeń życiową bez narażania na dynamiczne miejskie życie. Oferując nowoczesną architekturę i wysokiej jakości zaplecze socjalne, Babacan Beşiktaşa również obiecuje komfortowe życie ze swoim specjalnym parkingiem.

Cechy

spa

sala gimnastyczna

parking

Zakończenie - grudzień, 30 2026 r.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Bliskość projektu do bogactwa kulturowego Beşiktaşa, zakupów i renomowanych obszarów gastronomicznych dodaje wartości. Ponadto sieci transportowe regionu oferują łatwy dostęp do innych ważnych miejsc w Stambule. Babacan Beşiktaşprezentuje idealne miejsce na życie biznesowe i społeczne, co czyni go idealnym wyborem dla osób poszukujących mieszanki komfortu i estetyki.