High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turcja

od €243,887

42–62 m² 2

Poddaj się: 2024

Sinpas Boulevard Sefakoy to projekt nieruchomości położony w bardzo atrakcyjnej dzielnicy Kyuchyukchekmezhe. Sinpas Boulevard Sefakoy z przestronnymi apartamentami, wyrafinowanym designem i niezrównanymi udogodnieniami jest ucieleśnieniem luksusowego życia. Apartamenty oferują duże kuchnie, balkony, wysokie sufity i duże okna, które pozwalają naturalnemu oświetleniu wypełniać pomieszczenia mieszkalne, tworząc przytulną atmosferę. Infrastruktura: Sinpas Boulevard Sefakoy oferuje również szeroki zakres udogodnień dla mieszkańców. Meydan Cafe ma strefy Wi-Fi i zbiorowe środowisko pracy, dzięki czemu jest idealnym miejscem do pracy lub spotkania z przyjaciółmi. Strefa bazaru oferuje unikalne sklepy, które zapewniają mieszkańcom wszystko, co niezbędne w odległości spaceru. Projekt obejmuje także place zabaw i klub dla dzieci, które zapewniają dzieciom wiele możliwości zapoznania się z przyrodą i zajęciami na świeżym powietrzu. Dla tych, którzy lubią pozostać aktywni i zdrowi, Sinpas Boulevard Sefakoy oferuje wiele opcji do wyboru. Otwarte miejsca na fitness i jogę są idealne dla tych, którzy chcą zachować formę, ciesząc się pięknym naturalnym otoczeniem. Goście mogą również korzystać z łaźni parowej, sauny i łaźni tureckiej, aby na początku i pod koniec dnia poczuli się wypoczęci i odmłodzeni.