  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Bakırköy
  4. Mieszkanie w nowym budynku Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy

Mieszkanie w nowym budynku Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy

Bakirkoy, Turcja
od
$2,51M
;
41
Zostawić wniosek
ID: 27907
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Bakırköy

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2019
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    20

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Gotowe do Zamieszkania Mieszkania w Kompleksie z Widokiem na Morze w İstanbul Bakırköy

Mieszkania znajdują się w projekcie w centrum wybrzeża dzielnicy Bakırköy. Bakırköy to jedna z najstarszych dzielnic mieszkalnych po europejskiej stronie Stambułu. Przez tę dzielnicę przebiegają ważne linie komunikacyjne. Projekt w Bakırköy, Ataköy zapewnia łatwy dostęp do autostrady TEM z autostradą E5 i autostradą havza.

Stylowe mieszkania znajdują się w pobliżu wielu udogodnień, w tym szkół, banków, szpitali, kawiarni, restauracji i sklepów. W odległości krótkiego spaceru od kompleksu znajduje się także wiele centrów handlowych.

Mieszkania na sprzedaż w İstanbul Bakırköy znajdują się 10 minut od placu Sultanahmet, 20 minut od Taksim, 1 km od przystani Ataköy, 2 km od międzynarodowego lotniska Atatürk, 17 km od Mostu Męczenników 15 Lipca i 25 km od mostu Fatih Sultan Mehmet.

Dobrze zlokalizowane mieszkania znajdują się w kompleksie składającym się z 4 faz, na łącznej powierzchni 127.600 m². Inwestycja obejmuje 53 900 m²2 powierzchni budowlanej, 6185 m² sztucznego stawu i 33 000 m² terenów zielonych. Projekt obejmuje także 1200 m prywatnej linii brzegowej.

Prestiżowy projekt realizowany jest w koncepcji hotelu i luksusowej rezydencji z materiałów najwyższej klasy. Mieszkania w projekcie charakteryzują się stylowym designem.

Apartamenty z widokiem na morze w Bakırköy znajdują się na terenie kompleksu z rozległym ogrodem, ścieżkami spacerowymi, krytym parkingiem, krytym basenem, sauną i łaźnią turecką.


IST-00115

Lokalizacja na mapie

Bakirkoy, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
Alanya, Turcja
od
$170,802
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS project in the center of Istanbul.
Besiktas, Turcja
od
$420,000
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Gulluk, Turcja
od
$1,56M
Zespół mieszkaniowy Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Turcja
od
$137,330
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$131,090
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Bakirkoy, Turcja
od
$2,51M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom elegant apartment in Alanya Oba Center
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom elegant apartment in Alanya Oba Center
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom elegant apartment in Alanya Oba Center
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom elegant apartment in Alanya Oba Center
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom elegant apartment in Alanya Oba Center
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa One bedroom elegant apartment in Alanya Oba Center
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom elegant apartment in Alanya Oba Center
Oba, Turcja
od
$131,331
Oba to najbardziej elegancka dzielnica Alanyi z wysokiej jakości niskimi domami, szerokimi ulicami, plażami i kawiarniami. Obszar ten od dawna jest kochany przez Europejczyków. Apartamenty te znajdują się w centrum Oba, Alanyi, zaledwie 250 metrów od plaży, a restauracje znajdują się zaledwi…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Attractive apartments in Avsallar Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Attractive apartments in Avsallar Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Attractive apartments in Avsallar Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Attractive apartments in Avsallar Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Attractive apartments in Avsallar Alanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Attractive apartments in Avsallar Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Attractive apartments in Avsallar Alanya
Alanya, Turcja
od
$154,821
Apartament z jedną sypialnią 1 + 1 z jedną sypialnią w Avsallar, Alanya, zaledwie 600 metrów od piaszczystych i najpopularniejszych plaż w złożonym mieście Crown. W odległości spaceru od kompleksu znajdują się apteki, sklepy spożywcze, kawiarnie i restauracje. W środę nadchodzi baazar rolnic…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$582,622
Superior Suites jest częścią kompleksu mieszkalnego Batışehir. Batışehir to kompleks mieszkalny z pomieszczeniami komercyjnymi, hotelowych rezydencji znanych marek, biur i miejsc rozrywki.Projekt Superior Suites to nowy 15-piętrowy hotel apartamentowy z 175 pokojami. Obejmuje on urządzone ap…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje