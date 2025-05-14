  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Willa MOUNT MONO

Willa MOUNT MONO

Phuket, Tajlandia
od
$971,622
;
12
Zostawić wniosek
Adres Adres
Opcje Opcje
Opis Opis
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27386
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Unikalne wille na wyspie Phuket! Dostępne urządzenia!
Wydajność wynajmu: około 6- 7% rocznie!
Wliczone: w pełni wyposażona kuchnia, wbudowane szafy, wykończenie, hydraulika, klimatyzacja.

MOUNT MONO jest kolekcją ekskluzywnych willi projektantów w stylu japońsko-azjatyckim, z panoramicznym widokiem na wzgórze i premium prywatności.

Wyposażenie: prywatny basen, tarasy panoramiczne, ogród, saloniki, parking, zamknięty obszar chroniony.

Lokalizacja:

- unikalne miejsce naturalne - obok parku narodowego i wodospadu;
- 20 minut do Ao Po Grand Marina
- 30 minut do Bangtao Beach;

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Phuket, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Willa Manisa Villas – Pasak
Si Sunthon, Tajlandia
od
$588,893
Willa ASCENT
Pattaya City, Tajlandia
od
$413,569
Willa BAAN MAE BIBURY
Pattaya City, Tajlandia
od
$476,913
Willa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Sakhu, Tajlandia
od
$384,502
Willa Walai Layan Phase 1
Choeng Thale, Tajlandia
od
$842,946
Państwo przegląda
Willa MOUNT MONO
Phuket, Tajlandia
od
$971,622
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Willa Rainpalm
Willa Rainpalm
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$774,040
Rainpalm Villa to projekt inspirowany tworzeniem prostych budynków, aby spotkać się ze stylem życia wszystkich, którzy szukają miejsca na relaks lub wynajem pod koncepcją pokoju i szczęścia, które jest znaczeniem projektu. Drzewa deszczowe są uważane za symbole pokoju, spokoju, zrównoważone…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Diamond Pool Villa
Willa Diamond Pool Villa
Si Sunthon, Tajlandia
od
$419,689
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Witamy w Diamond Pool Villa, gdzie oferujemy Państwu przytulną, prostą i neutralną przestrzeń, która emanuje ciepłą i zachęcającą atmosferę. Nasze wille są zaprojektowane, aby zapewnić wyrafinowany komfort i elegancję bez wysiłku, co sprawia, że czujesz się jak w domu od momentu wkroczenia.R…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Chalong, Tajlandia
od
$534,966
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Unikalne wille Eco Viva położone są u podnóża mniej uczęszczanych zalesionych gór w Chalong. Krótki przejazd samochodem dzieli obiekt od takich udogodnień jak szkoła międzynarodowa BCIS, przedszkola, szpitale, Lotus's Chalong, Villa Market i centrum handlowe Robinson Lifestyle.Ten projekt wi…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje