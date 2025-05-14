Willa MOUNT MONO

Unikalne wille na wyspie Phuket! Dostępne urządzenia!

Wydajność wynajmu: około 6- 7% rocznie!

Wliczone: w pełni wyposażona kuchnia, wbudowane szafy, wykończenie, hydraulika, klimatyzacja.

MOUNT MONO jest kolekcją ekskluzywnych willi projektantów w stylu japońsko-azjatyckim, z panoramicznym widokiem na wzgórze i premium prywatności.

Wyposażenie: prywatny basen, tarasy panoramiczne, ogród, saloniki, parking, zamknięty obszar chroniony.

Lokalizacja:

- unikalne miejsce naturalne - obok parku narodowego i wodospadu;

- 20 minut do Ao Po Grand Marina

- 30 minut do Bangtao Beach;

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.