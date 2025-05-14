Willa MONO Oxygen Bangtao Beach

  1. Realting.com
Phuket, Tajlandia
od
$709,130
;
13
ID: 27385
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Русский Русский

Wyjątkowa okazja inwestycyjna!
Wypożyczalnia: do 6% rocznie!
Wliczone: built- w kuchni, szafy, kąpiel onsen, klimatyzacja, Smart Home!

MONO Tlen Bangtao Plaża jest premium dwupiętrowa willa z prywatnym basenem i wanną z japońskim onsenem 10 minut spacerem od Bangtao Beach, idealny wybór do wynajęcia i zakwaterowania osobistego.

Wyposażenie: prywatny basen 9 × 3 m, Japanese onsen- bath, parking dla 2 samochodów osobowych, zamknięty obszar chroniony, nadzór wideo, ogród, taras, miejsce do grillowania.

Lokalizacja:

- do plaży: 10- 15 minut spacerem do Bangtao Beach;
W pobliżu: kawiarnie, restauracje, Porto de Phuket, Boat Avenue;
Doskonała lokalizacja między Laguna, plaża i lotnisko.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

