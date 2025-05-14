Willa MONO Oxygen Bangtao Beach

Wyjątkowa okazja inwestycyjna!
Wypożyczalnia: do 6% rocznie!
Wliczone: built- w kuchni, szafy, kąpiel onsen, klimatyzacja, Smart Home!
MONO Tlen Bangtao Plaża jest premium dwupiętrowa willa z prywatnym basenem i wanną z japońskim onsenem 10 minut spacerem od Bangtao Beach, idealny wybór do wynajęcia i zakwaterowania osobistego.
Wyposażenie: prywatny basen 9 × 3 m, Japanese onsen- bath, parking dla 2 samochodów osobowych, zamknięty obszar chroniony, nadzór wideo, ogród, taras, miejsce do grillowania.
Lokalizacja:
- do plaży: 10- 15 minut spacerem do Bangtao Beach;
W pobliżu: kawiarnie, restauracje, Porto de Phuket, Boat Avenue;
Doskonała lokalizacja między Laguna, plaża i lotnisko.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.