Willa MONO Oxygen Bangtao Beach

Wyjątkowa okazja inwestycyjna!

Wypożyczalnia: do 6% rocznie!

Wliczone: built- w kuchni, szafy, kąpiel onsen, klimatyzacja, Smart Home!

MONO Tlen Bangtao Plaża jest premium dwupiętrowa willa z prywatnym basenem i wanną z japońskim onsenem 10 minut spacerem od Bangtao Beach, idealny wybór do wynajęcia i zakwaterowania osobistego.

Wyposażenie: prywatny basen 9 × 3 m, Japanese onsen- bath, parking dla 2 samochodów osobowych, zamknięty obszar chroniony, nadzór wideo, ogród, taras, miejsce do grillowania.

Lokalizacja:

- do plaży: 10- 15 minut spacerem do Bangtao Beach;

W pobliżu: kawiarnie, restauracje, Porto de Phuket, Boat Avenue;

Doskonała lokalizacja między Laguna, plaża i lotnisko.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.