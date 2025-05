Kompleks mieszkalny New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand

Ten kompleks mieszkalny jest przestrzenią sztuki dla komfortowego życia, gdzie każdy szczegół jest przemyślany na najmniejszy szczegół, aby stworzyć atmosferę luksusu w tropikach.

Obejmij unikalne doświadczenie życiowe inspirowane spokojnym urokiem galerii sztuki, gdzie przemyślany architektura przynosi relaks, elegancję i styl do każdego rogu. Jest to doskonała harmonia wygody i artystycznego wyrafinowania, zachęcająca do pięknego i twórczego życia we wszystkich aspektach.

Kompleks składa się z 4 siedmiokondygnacyjnych budynków. W sumie projekt posiada 435 jednostek i 238 miejsc parkingowych.

baseny

obszary zielone

sala gimnastyczna

kooperacji

obszary dziecięce

BBQ

parking

Wyposażenie i wyposażenie w domuKorzyści

Wysoki poziom jakości budownictwa i infrastruktury.

Niezawodny deweloper - od 1989 roku z powodzeniem zrealizował 6 dużych projektów kurortowych w Phuket.

Przyjazny dla zwierząt - jest basen i plac zabaw dla zwierząt.

Cena na początku jest o 20- 30% niższa od ceny konkurencyjnych analogów. Po otwartym rozpoczęciu sprzedaży oczekuje się wzrostu cen. Oferta jest doskonała zarówno dla inwestycji o wydajności do 10% rocznie i wzrost cen do 30% do końca budowy, jak i dla własnego zamieszkania w jednym z najlepszych miejsc na wyspie.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Bang Tao to elitarny obszar na północnym zachodzie wyspy z rozwojem premium, uważany za oazę i perłę Phuket. To tutaj znajdują się najdroższe hotele, wille i luksusowe apartamenty. Infrastruktura jest zaprojektowana tak, aby wakacjoniści mieli możliwość odczuwania jedności z naturą i sobą samymi.

Bang Tao to obszar o wysokim potencjale. Najdroższe hotele, wille i luksusowe apartamenty znajdują się tutaj. Bang Tao Plaża jest jednym z najbardziej prestiżowych miejsc w Phuket.

Kompleks znajduje się zaledwie kilka minut od popularnych plaż Bang Tao i Surin, obok centrów handlowych Porto De Phuket i Boat Avenue, a także w pobliżu elitarnych uzdrowisk i klubów golfowych. Międzynarodowe szkoły, ośrodki medyczne i inne kluczowe obiekty infrastruktury znajdują się w odległości spaceru, co czyni to miejsce idealnym miejscem do życia i relaksu.

Plaże

Bang Tao - 1.8 km

Surin - 4 km

Medycyna

Centrum Medyczne Thanyapura - 1 km

Klinika Szpitalna w Bangkoku - 2.3 km

Szkoły

Headstart International Szkoła - 1,7 km

Golf

Klub golfowy Laguna - 3.6 km

Lotnisko