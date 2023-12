Residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand

Phuket, Tajlandia

od €127,628

Poddaj się: 2023

ADM Platinum Bay by Wyndham to nowoczesny luksusowy kondominium składający się z 432 mieszkań na 4 piętrach i opracowany przez New World ADM Platinum. Kompleks jest w pełni umeblowany i ma wspaniały wystrój ze wszystkimi udogodnieniami na miejscu. Rodzaje apartamentów obejmują zarówno studia, jak i apartamenty z 1 sypialnią. Dzięki doskonałemu projektowi architektonicznemu mieszkańcy mogą podziwiać panoramiczne widoki na morze z każdego mieszkania! Projekt znajduje się pod adresem 71/92, Kamala, Kathu, Phuket, w samym sercu popularnego zachodu słońca na wyspie na plaży Kamala. Kamala to miejsce kilku najbardziej ekskluzywnych kurortów na wyspie, od luksusowych hoteli po rodzinne kurorty położone wzdłuż wybrzeża. Do plaży można łatwo dojechać z lotniska w Phuket, zaledwie 35 minut jazdy od hotelu, a inne atrakcje turystyczne znajdują się w pobliżu. Obszar ma doskonałą infrastrukturę - w odległości spaceru znajdują się najlepsze sklepy i restauracje, rynek, centra handlowe i ogromny wybór rozrywki. ADM Platinum Bay to idealne miejsce dla kupujących, którzy chcą jak najlepiej wykorzystać styl życia spa Phuket. ZALETY: - lobby - Basen dachowy - Basen - Jacuzzi - sauna - Basen dla dzieci -Sky bar - Centrum fitness - spa - Yoga Studio - Ogród na dachu - Restauracja - Parking - Bezpieczeństwo 24/7 - Nadzór wideo 24/7 Zadzwoń do nas, a chętnie porozmawiamy o najbardziej dochodowych nieruchomościach w Tajlandii! Doradzimy Ci za darmo!