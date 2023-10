Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand

Pattaya, Tajlandia

od €130,338

Poddaj się: 2026

Arom Jomtien Pattaya to wysokiej jakości butikowa rezydencja położona w uzdrowiskowej miejscowości Pattaya, w jednej z najpopularniejszych części. Kompleks położony jest zaledwie 50 metrów od morza z prywatną plażą! Rezydencje oferują wspaniałe widoki na Zatokę Syjamską. Każda rezydencja ma nowoczesną i wysokiej jakości naprawę. Wszystkie apartamenty będą wynajmowane z pełną dekoracją, sprzętem gospodarstwa domowego, Internetem, klimatyzacją, meblami, telewizją satelitarną i systemem « smart house ». Na terenie kompleksu znajdują się tropikalne ogrody krajobrazowe z krętymi ścieżkami i kaskadowymi zbiornikami wodnymi. Infrastruktura Arom Jomtien Pattaya ma infrastrukturę najwyższego poziomu: – Na 45. piętrze znajduje się część wypoczynkowa i basen bez krawędzi. – Na 11. piętrze znajduje się basen krajobrazowy oraz w pełni wyposażona siłownia. Do dyspozycji Gości jest także spa w japońskim stylu « Onsen » z sauną i łaźniami mineralnymi. – Na 4 piętrze będzie wspaniały tropikalny ogród krajobrazowy w niebie. – Na 1. piętrze znajduje się lobby podobne do pokoju hotelowego, recepcja oraz salon z salami konferencyjnymi i toaletami. – Oddzielny 2-piętrowy budynek handlowy przeznaczony dla 3 sklepów komercyjnych. – Tropikalne ogrody z miejscem do relaksu. – Kompleks jest wyposażony w 3 szybkie windy pasażerskie i 1 szybką windę towarową. – Parking podziemny na 3 poziomach z możliwością umieszczenia ponad 119 miejsc parkingowych. – 24-godzinna ochrona z dostępem pod klucz i kamerami monitorującymi. Lokalizacja Arom Jomtien znajduje się w jednej z najpopularniejszych części Pattaya i znajduje się w pobliżu wszelkiej niezbędnej infrastruktury i głównych atrakcji: – Plaża Jomtien: 15 sekund ( Piasek ). – Nocny targ na plaży Jomtien: 30 sekund ( Peshcom ). – Tesco Lotus, Outlet Mall i Macro na Sukhumvit Road: 8 minut jazdy samochodem. – Centrum handlowe Pattaya Central Beach i Central Festival: 20 minut jazdy samochodem. Międzynarodowy port lotniczy – U-Tapao: 35 minut jazdy samochodem. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się wiele restauracji, barów, kawiarni, sklepów. Zadzwoń lub napisz, chętnie wybierzemy dla Ciebie najlepszy obiekt w Tajlandii! Wsparcie prawne w prezencie!