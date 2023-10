Beautiful villas with swimming pools and gardens in a prestigious area, Phuket, Thailand

Na Kluea, Tajlandia

od €121,772

Poddaj się: 2023

Ramada Mira North Pattaya to nowy wielomieszkaniowy luksusowy kompleks mieszkalny z pięciogwiazdkową obsługą hotelową w prestiżowej dzielnicy Naklya w Pattaya, 10 minut spacerem od najlepszych plaż Pattaya - Wongamat i plaży Pattaya. Ramada Mira North Pattaya - składa się z dwóch 8-piętrowych budynków. Obszar jest zielony, dobrze rozwinięty, obok kompleksu znajduje się cała niezbędna infrastruktura - supermarkety, sklepy, popularne restauracje i bary, centra handlowe, gabinety masażu, szpitale, kluby nocne, parki, rynek itp. Obszar ten ma dobrze rozwiniętą sieć transportową, centrum miasta i główny deptak - Woking Street - 5 minut jazdy samochodem. - Topy Codziennie ( Pho Thi San ) – 840 m - Centrum handlowe Pattaya Bazar – 990 m - Windmill Plaza – 1,1 km - Focus Pattaya – 1,3 km Wszystkie apartamenty są w pełni umeblowane w nowoczesnym wystroju wnętrz i ogrodzie krajobrazowym. Infrastruktura projektu obejmuje wszystko, co niezbędne do wygodnego życia i relaksu: tropikalny ogród, basen, miejsce do opalania i relaksu, lobby, recepcję 5 *, restaurację, spa, centrum fitness, klub dla dzieci, miejsce do grillowania, parking podziemny, całodobowa ochrona, nadzór wideo i wiele więcej. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów w Tajlandii dla Twojego budżetu i życzeń!