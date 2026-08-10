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Penthouse na Sprzedaż w Calp, Hiszpania

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62 obiekty total found
Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 261 m²
Torre Infinium III to 34 ekskluzywne apartamenty z widokiem na Peñon de Ifac, solne bagna i …
$1,12M
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 368 m²
Luxury beachfront apartments and villas in Mascarat, Calpe: Mediterranean living redefined …
$2,69M
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Penthouse 2 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Żyj kilka metrów od plaży na stylowym wybrzeżu Alicante, ciesząc się ekskluzywną atmosferą z…
$692,472
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 369 m²
Przedstawiamy Państwu ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w jednym z najbardziej uprzyw…
$2,72M
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Położony w pięknym Calpe, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 38 domów zaprojektowanych, a…
$795,664
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
NEW BUILD PENTHOUSES IN CALPE New Build 2 and 3 bedrooms penthouses for sale in Calpe.…
$626,654
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 316 m²
Położony w uroczym mieście Calpe, ten kompleks mieszkalny oferuje ekskluzywny wybór 20 nieru…
$1,04M
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Penthouse 2 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
W uroczym mieście Calpe wznosi się innowacyjny kompleks nowoczesnych budynków, położony w up…
$646,405
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Located in the charming town of Calpe, this residential complex offers 29 properties includi…
$749,539
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 368 m²
Luxury beachfront apartments and villas in Mascarat, Calpe: Mediterranean living redefined&#…
$2,69M
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
NOWE ZBUDOWANE PENTY LUKSEWE Z PRZEWODNIKAMI MORSKIMI W WALUCIE Nowy kompleks mieszkalny 1, …
$1,94M
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Located in the charming town of Calpe, this residential complex offers 29 properties includi…
$538,515
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 317 m²
Located in the charming Pueblo Mascarat, this exclusive residential complex offers a selecti…
$2,71M
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Penthouse 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Nowoczesne, Przestronne Apartamenty z 1-3 Sypialniami oraz z Widokiem na Morze w Calpe Calpe…
$846,138
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Penthouse 1 pokój w Calp, Hiszpania
Penthouse 1 pokój
Calp, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Zanurz się w nierywalizowanym życiu w ekskluzywnym kompleksie mieszkalnym znajduje się w cic…
$213,831
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Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 261 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w Calpe, w dzielnicy Saladar, zaledwie kilk…
$1,12M
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Penthouse 2 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Odkryj wyjątkową okazję do życia w uprzywilejowanym miejscu w Calpe, gdzie nowoczesny design…
$622,999
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Penthouse 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
W sercu Calpe, nad morzem i pod imponującą sylwetką Peñon de Ifach powstaje projekt mieszkan…
$1,27M
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 228 m²
Located in the beautiful town of Calpe, this exclusive residential complex offers a selectio…
$1,33M
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 206 m²
Located in the charming town of Calpe, this residential complex offers 29 properties includi…
$922,509
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Penthouse 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 529 m²
Роскошные apartamenty w Alicante, Calpe, reprezentują esencję elegancji i komfortu, z oszała…
$1,93M
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Położony w pięknym mieście Calpe, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 38 domów, zaprojekto…
$966,468
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Położony w uroczym mieście Calpe, ten ekskluzywny zestaw penthouses oferuje unikalne doświad…
$621,541
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Located in the charming town of Calpe, this exclusive residential complex offers a selection…
$1,27M
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Penthouse 1 pokój w Calp, Hiszpania
Penthouse 1 pokój
Calp, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Odkryj wyjątkowe doświadczenie w ekskluzywnym kompleksie mieszkalnym w spokojnej dzielnicy m…
$213,831
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Penthouse 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Odkryj nową promocję apartamentów w Calpe, położony w uprzywilejowanej lokalizacji obok park…
$819,492
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Luksusowe apartamenty w Calpe zaledwie 3 minuty od plaży ekskluzywne nieruchomości w samym s…
$850,362
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 234 m²
Located in the beautiful town of Calpe, this exclusive residential offers a unique living ex…
$1,61M
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
$1,89M
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Luksusowe apartamenty w Calpe zaledwie 3 minuty od plaży ekskluzywne nieruchomości w samym s…
$653,370
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