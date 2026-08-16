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Penthouse na Sprzedaż w Rojales, Hiszpania

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12 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu apartamentowego w przytulnym mieście Alicante, Rojales…
$513,772
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Penthouse 2 pokoi w Formentera del Segura, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Formentera del Segura, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Nowe domy w Rojales z nowoczesnym designem i śródziemnomorskim komfortem. Odkryj nowy sposób…
$330,455
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Penthouse 3 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu apartamentowego w przytulnym mieście Rojales. Projekt …
$478,519
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It Is RealtyIt Is Realty
Penthouse 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Odkryj naprawdę wyjątkowy dom! Oferujemy unikalne zakwaterowanie w doskonałej okolicy, gdzi…
$360,623
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Penthouse w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Penthouse
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Nowy prywatny apartament z pięknym śródziemnomorskim stylu apartamenty z 2 sypialniami. Idea…
$511,993
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Penthouse w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Penthouse
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Nowy prywatny śródziemnomorski styl rezydencji znajduje się w Ciudad Quesada, z wspólnym bas…
$377,652
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Stylowe Domy z 2 i 3 Sypialniami, Solarium lub Ogrodem w Ciudad Quesada Położone w sercu Cos…
$460,166
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Penthouse 2 pokoi w Formentera del Segura, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Formentera del Segura, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Nowe budynki mieszkalne w Rojales - nowoczesny design i komfort w stylu śródziemnomorskim. O…
$336,235
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Penthouse 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Witamy w ekskluzywnym kompleksie apartamentowym w uroczym Alicante. Projekt ten łączy nowocz…
$371,025
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Penthouse w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Penthouse
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 146 m²
NOWA BUDOWA-WYDECH WOHNUNG W CIUDAD QUESADA Nowe mieszkanie na poddaszu w Ciudad Quesada. …
$201,330
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Penthouse 3 pokoi w Rojales, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Daszek w Rojales ID 15154
$323,861
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Penthouse w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Penthouse
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
NEW CONSTRUCTION BUNGALOWS IN CIUDAD QUESADA. . New construction residential of 2 and 3 bedr…
$325,018
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