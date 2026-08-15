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Penthouse na Sprzedaż w Murcja, Hiszpania

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Murcia
6
Los Alcazares
100
San Pedro del Pinatar
57
Torre-Pacheco
47
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299 obiektów total found
Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
New Build Apartments 250 m from Los Narejos Beach in Los AlcazaresExclusive Residential Deve…
$490,362
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w uroczym mieście Los Alcázares oferuje wybór 3…
$490,480
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Penthouse 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w jednej z najbardziej wysuniętych części Lo…
$491,614
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
New Build Apartments 250 m from Los Narejos Beach in Los Alcazares Exclusive Reside…
$552,667
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Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w jednej z najbardziej wysuniętych części Lo…
$554,078
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w uroczym mieście Los Alcázares oferuje wybór 3…
$552,799
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
New Build Apartments 250 m from Los Narejos Beach in Los AlcazaresExclusive Residential Deve…
$552,667
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w uroczym mieście Los Alcázares oferuje wybór 3…
$490,480
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
New Build Apartments 250 m from Los Narejos Beach in Los Alcazares Exclusive Reside…
$490,362
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w uroczym mieście Los Alcázares oferuje wybór 3…
$552,799
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Penthouse w Aguilas, Hiszpania
Penthouse
Aguilas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Rusty morza w twoim domu!!! 1, 2 i 3 pokojowe apartamenty, penthouses i duplexes z spektakul…
$751,104
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Penthouse 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 2/2
Olśniewający penthouse z umeblowaną kuchnią, basenami wspólnymi, dużym tarasem na dachu z ni…
$344,490
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 2 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Odkryj nowy projekt nowoczesnych apartamentów w zamkniętym urbanizacji, otoczony naturą i za…
$283,066
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Penthouse w San Javier, Hiszpania
Penthouse
San Javier, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN LA MANGA New Build residential complex is located…
$359,639
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Penthouse w San Javier, Hiszpania
Penthouse
San Javier, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Located in the privileged setting of La Manga del Mar Menor, this residential complex offers…
$357,472
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Located in the charming town of Los Alcázares, this residential complex offers a selection o…
$461,139
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Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Te pokoje posiadają nowoczesny design i koncepcja otwartej przestrzeni, w tym od 1 do 3 sypi…
$346,637
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Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
W uroczym Murcia, w San Pedro del Pinatar, w okolicy Lo Pagan, istnieje nowy rozwój w uprzyw…
$994,024
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Położony w uroczym mieście Los Alcázares, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje 24 dom…
$536,208
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Położony w uroczym mieście Los Alcázares, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 22 domów, w …
$530,327
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Położony w uroczym mieście Los Alcázares, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 22 nieruchom…
$530,757
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Penthouse w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Apartamenty turystyczne licencjonowane do nowej budowy w pobliżu plaży w Lo Pagan San Pedro …
$301,517
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Penthouse w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
Nowe apartamenty wybudowany zaledwie 100 m od plaży w Lo Pagan, San Pedro del Pinatar Exclus…
$1,10M
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Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 335 m²
Apartamenty turystyczne znajdują się w doskonałej lokalizacji w prestiżowej dzielnicy mieszk…
$485,338
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Penthouse 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Piętro 3/3
Fantastyczny penthouse przy plaży ze wspólnym basenem i widokiem na jezioro w luksusowej zam…
$577,318
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 pokoi w Murcia, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Murcia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami w Resorcie Golfowym ze Wspólnym Basenem w Corvera, Murcja Po…
$403,173
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Penthouse w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w San Pedro del Pinatar oferuje apartamenty i p…
$1,10M
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Penthouse w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
Nowe apartamenty na sprzedaż w Lo Pagan (San Pedro del Pinatar) w pobliżu plaży Modern Medit…
$333,579
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Penthouse 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Położony w Los Alcazares na Costa Calida, ten nowy kompleks mieszkalny oferuje uprzywilejowa…
$426,506
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Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1
Piękny bliźniaczek na najwyższym piętrze z prywatnym tarasem na dachu, imponującym widokiem …
$308,095
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch

Parametry nieruchomości w Murcja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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