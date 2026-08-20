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Penthouse na Sprzedaż w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Hiszpania

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14 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Widokiem na Winnice w Hondón Hondón de las N…
$256 249
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Penthouse 2 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
1- do 3-Pokojowe Apartamenty Wśród Winnic w Malowniczym Hondón de las Nieves Położone w spok…
$199 527
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Penthouse 4 pokoi w Aspe, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Aspe, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 2
Niesamowity penthouse z dużym tarasem na dachu, ogrodem i wspaniałym widokiem na góry w otoc…
$236 642
VAT
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Penthouse 4 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Widokiem na Winnice w Hondón Hondón de las N…
$355 254
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Penthouse 4 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
1- do 3-Pokojowe Apartamenty Wśród Winnic w Malowniczym Hondón de las Nieves Położone w spok…
$290 739
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Penthouse 3 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Nieruchomość w kompleksie VINEYARD VIEWS Odkryj możliwość życia w ekskluzywnym środowisku: …
$352 532
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TekceTekce
Penthouse w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Penthouse
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Exclusive New Build Apartments with Views of the Vineyards in Hondón de las Nieves Mode…
$255 228
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Penthouse 2 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Nieruchomości w VINEYARD VIEWS Odkryj możliwość życia w ekskluzywnym środowisku w nowym komp…
$254 285
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Penthouse 2 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Kompleks mieszkalny w Alicante jest domem z wspólnym basenem. Odkryj nowy dom otoczony prze…
$158 235
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Penthouse w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Penthouse
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Exclusive New Build Apartments with Views of the Vineyards in Hondón de las Nieves Modern H…
$258 130
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Penthouse w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Penthouse
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Exclusive New Build Apartments with Views of the Vineyards in Hondón de las Nieves Mode…
$353 839
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Penthouse w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Penthouse
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Exclusive New Build Apartments with Views of the Vineyards in Hondón de las Nieves Modern H…
$357 862
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Penthouse 4 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/3
Nieruchomości na Sprzedaż w Hondon de Las Nieves Alicante Duże nieruchomości są dostępne w H…
$249 185
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Penthouse 4 pokoi w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Stylowe 3-Pokojowe Apartamenty w Hondón de las Nieves, Alicante Hondón de las Nieves to malo…
$259 547
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Parametry nieruchomości w el Vinalopo Mitja El Vinalopo Medio, Hiszpania

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