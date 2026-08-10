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Penthouse na Sprzedaż w la Marina Alta, Hiszpania

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Calp
62
Javea
23
Denia
19
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125 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 261 m²
Torre Infinium III to 34 ekskluzywne apartamenty z widokiem na Peñon de Ifac, solne bagna i …
$1,12M
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 368 m²
Luxury beachfront apartments and villas in Mascarat, Calpe: Mediterranean living redefined …
$2,69M
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Penthouse 2 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Żyj kilka metrów od plaży na stylowym wybrzeżu Alicante, ciesząc się ekskluzywną atmosferą z…
$692,472
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 369 m²
Przedstawiamy Państwu ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w jednym z najbardziej uprzyw…
$2,72M
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Położony w pięknym Calpe, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 38 domów zaprojektowanych, a…
$795,664
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
NEW BUILD PENTHOUSES IN CALPE New Build 2 and 3 bedrooms penthouses for sale in Calpe.…
$626,654
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 316 m²
Położony w uroczym mieście Calpe, ten kompleks mieszkalny oferuje ekskluzywny wybór 20 nieru…
$1,04M
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Penthouse 4 pokoi w Denia, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 4
Gotowy na klucz fantastyczny penthouse przy plaży z niesamowitym widokiem na morze, basenem …
$752,141
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 2 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
W uroczym mieście Calpe wznosi się innowacyjny kompleks nowoczesnych budynków, położony w up…
$646,405
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Penthouse 2 pokoi w Denia, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Unikalne apartamenty w prestiżowej lokalizacji oferują nieprzekroczone widoki na morze i bez…
$576,765
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Penthouse w Javea, Hiszpania
Penthouse
Javea, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Boutique New Build Apartments in Jávea Near the Beach and Town Center Exclusive Liv…
$563,872
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Located in the charming town of Calpe, this residential complex offers 29 properties includi…
$749,539
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Penthouse 4 pokoi w Denia, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 5/5
Gotowy na klucz fantastyczny penthouse przy plaży z niesamowitym widokiem na morze, basenem …
$745,507
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse w el Verger, Hiszpania
Penthouse
el Verger, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Modern New Build Apartments in El Verger – Coastal Living Just 500 Meters from the Beach …
$597,752
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 368 m²
Luxury beachfront apartments and villas in Mascarat, Calpe: Mediterranean living redefined&#…
$2,69M
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Penthouse w Denia, Hiszpania
Penthouse
Denia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
MEDIARANEAN HOUSE at Some Meter of the SEA Exclusive complex of Mediterranean construction, …
$580,187
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Penthouse 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uprzywilejowanej okolicy Javea, między Mo…
$486,610
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Penthouse w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Penthouse
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Położony w ekskluzywnej dzielnicy Cumbre del Sol, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 11 n…
$705,720
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
NOWE ZBUDOWANE PENTY LUKSEWE Z PRZEWODNIKAMI MORSKIMI W WALUCIE Nowy kompleks mieszkalny 1, …
$1,94M
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Penthouse 4 pokoi w Javea, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Przestrzenią na Świeżym Powietrzu w Jávea Położone w Já…
$604,109
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Located in the charming town of Calpe, this residential complex offers 29 properties includi…
$538,515
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Penthouse 2 pokoi w Javea, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Odkryj śródziemnomorski sen w Azure: plaża, stylowy design i ekskluzywność w pobliżu Arenal …
$412,636
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Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 317 m²
Located in the charming Pueblo Mascarat, this exclusive residential complex offers a selecti…
$2,71M
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Penthouse 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Nowoczesne, Przestronne Apartamenty z 1-3 Sypialniami oraz z Widokiem na Morze w Calpe Calpe…
$846,138
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Penthouse w Javea, Hiszpania
Penthouse
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Boutique New Build Apartments in Jávea Near the Beach and Town Center Exclusive Liv…
$610,377
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Penthouse 3 pokoi w Javea, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Javea, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Przestrzenią na Świeżym Powietrzu w Jávea Położone w Já…
$558,082
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Penthouse 1 pokój w Calp, Hiszpania
Penthouse 1 pokój
Calp, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Zanurz się w nierywalizowanym życiu w ekskluzywnym kompleksie mieszkalnym znajduje się w cic…
$213,831
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Penthouse 3 pokoi w Denia, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
Luksusowe, Ekologiczne Mieszkania z 2 Sypialniami i Widokiem na Morze w Denia Costa Blanca L…
$408,006
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Penthouse 3 pokoi w Denia, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 4
Gotowy do klucza znakomity penthouse z dużym tarasem na dachu, basenem i siłownią, położony …
$403,367
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 2 pokoi w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Zapraszamy do zwiedzania nowoczesnych apartamentów w unikalnych budynkach, gdzie budowa już …
$581,389
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Parametry nieruchomości w la Marina Alta, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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